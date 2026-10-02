شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری نماز جمعه در شهرستان هریس را به نمایش گذاشت که نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم به امامت حجت الاسلام و المسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان وبا حضور جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده انتظامی شهرستان و اوامر تحت امر و جمعی از مسئولان و اهالی ولایتمدار و متدین شهرهریس و روستا‌های تابعه در مصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) هریس صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

گزارش تصویری از خطبه‌های نمازجمعه این هفته شهرستان هریس

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برچسب ها: نماز جمعه ، اقامه نماز ، سوژه خبری
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