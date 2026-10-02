شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری نماز جمعه در شهرستان هریس را به نمایش گذاشت که نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم به امامت حجت الاسلام و المسلمین دکتر گلدوست امام جمعه محترم شهرستان وبا حضور جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده انتظامی شهرستان و اوامر تحت امر و جمعی از مسئولان و اهالی ولایتمدار و متدین شهرهریس و روستا‌های تابعه در مصلی نماز جمعه، مسجد امام زمان (عج) هریس صورت گرفت.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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