باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی دو نفره پدل مردان متشکل از آریا روغنی و حامی گلستان در مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی ناگویا مقابل تیم قطر نتیجه را ۲ بر ۰ (۶ بر ۴ و ۶ بر ۲) واگذار کردند و از صعود به فینال بازماندند.
بدین ترتیب، تیم ایران در دیدار ردهبندی برای کسب مدال برنز به مصاف دیگر تیم ایرانی متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی میرود که آنها نیز در مرحله نیمهنهایی مقابل مالزی شکست خورده بودند.
دیدار ردهبندی پدل از ساعت ۷:۳۰ فردا برگزار میشود تا در پایان، یکی از دو تیم ایران صاحب مدال برنز شود.