تیم ملی دونفره پدل ایران با شکست مقابل قطر از راهیابی به فینال بازی‌های آسیایی ناگویا بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی دو نفره پدل مردان متشکل از آریا روغنی و حامی گلستان در مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم قطر نتیجه را ۲ بر ۰  (۶ بر ۴ و ۶ بر ۲) واگذار کردند و از صعود به فینال بازماندند.

بدین ترتیب، تیم ایران در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز به مصاف دیگر تیم ایرانی متشکل از امیرمحمد جمشیدی و فرساد شاهی می‌رود که آنها نیز در مرحله نیمه‌نهایی مقابل مالزی شکست خورده بودند.

دیدار رده‌بندی پدل از ساعت ۷:۳۰ فردا برگزار می‌شود تا در پایان، یکی از دو تیم ایران صاحب مدال برنز شود.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، پدل
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