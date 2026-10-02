باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تجمع شبانه مردمی در میدان انقلاب زنجان با قدردانی از حضور و ایستادگی ملت ایران اظهار داشت: ملت ایران با حضور و ایستادگی خود حماسه‌ای استثنایی در تاریخ رقم زده است.

وی با اشاره به تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب و حضور گسترده مردم افزود: دشمنان سال‌ها تصویری از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه به‌عنوان یک حکومت مبتنی بر دیکتاتوری ارائه کرده بودند، اما آنچه مردم در صحنه نشان دادند، جلوه‌ای از پیوند عاطفی و محبت میان مردم و رهبری بود؛ این حضور تنها به مردم ایران محدود نمانده است؛ ملت‌های مختلف جهان شاهد این صحنه‌ها بوده‌اند و حتی در کشور‌هایی که در گذشته در مقابل ایران قرار داشتند، مردم با احترام و محبت نسبت به جمهوری اسلامی و شهدای آن واکنش نشان دادند.

نقدی با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی گفت: رهبری که سال‌ها در بالاترین جایگاه کشور قرار داشته، اگر زندگی شخصی خود را وقف مردم و آرمان‌های انقلاب کند و از اموال و امکانات حکومتی برای خود و خانواده‌اش بهره نگیرد، طبیعی است که شهادت او موجی از عواطف و احساسات را در میان مردم ایجاد کند.

وی با بیان اینکه «امروز موج بیداری به خارج از مرز‌های ایران رسیده است»، تصریح کرد: حتی در میان برخی نخبگان و مسئولان کشور‌های منطقه نیز مخالفت با سیاست‌های آمریکا دیده می‌شود و این نشان می‌دهد که خون شهدا موجب بیداری ملت‌ها شده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با قدردانی از حضور مردم در صحنه در سخت‌ترین شرایط اظهار داشت: آنچه یقین ما را نسبت به پیروزی نهایی و گشایش بزرگ افزایش می‌دهد، همین حضور و ایستادگی مردم است.

نقدی با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم مبنی بر اینکه سرنوشت هیچ قومی تغییر نمی‌کند مگر اینکه خودشان در مسیر تغییر گام بردارند، گفت: همان‌گونه که حضور مردم در نهضت سال ۱۳۵۷ زمینه پیروزی انقلاب را فراهم کرد، امروز نیز ایستادگی ملت ایران در میدان، عامل استمرار مقاومت است.

وی در ادامه به موضوع خون‌خواهی شهدای اخیر اشاره کرد و گفت: مردم ایران مطمئن باشند خواسته‌ای که برای خون‌خواهی شهدای بزرگ انقلاب دارند، محقق خواهد شد و امروز می‌توان از نخستین گام‌های این مسیر سخن گفت.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به مواضع رهبر شهید انقلاب پس از شهادت سردار شهید سلیمانی اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب پس از شهادت سردار شهید سلیمانی فرمودند که انتقام خون او اخراج آمریکا از منطقه است و امروز شاهد گام‌هایی در این مسیر هستیم.

نقدی با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه و تحولات عراق و افغانستان عنوان کرد: آمریکا سال‌ها در این کشور‌ها حضور داشت و هزینه‌های سنگینی متحمل شد، اما در نهایت مجبور به خروج شد و این تحولات نشان داد که قدرت آمریکا آن‌گونه که تبلیغ می‌شود، نیست.

وی افزود: آمریکا سال‌ها ملت ایران را با عبارت «همه گزینه‌ها روی میز است» تهدید می‌کرد، اما پس از سال‌ها تهدید، زمانی که وارد میدان شد، به گفته او «معلوم شد هیچی نبود».

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به توان نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: نیرو‌های مسلح ایران با بودجه‌ای بسیار کمتر از آمریکا توانسته‌اند در برابر قدرت نظامی این کشور ایستادگی کنند.

نقدی همچنین با انتقاد از ساختار سیاسی و نظامی آمریکا اظهار داشت: جنگ‌های آمریکا در عراق و افغانستان با هزینه‌های سنگین همراه بود، اما در نهایت دستاوردی که واشنگتن انتظار داشت، محقق نشد.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر تهدید‌ها عقب‌نشینی نخواهد کرد، تصریح کرد: اگر دشمن به تجاوز و اقدامات خود ادامه دهد، ملت ایران پاسخ خود را خواهد داد و این پاسخ صرفاً در قالب شعار نخواهد بود.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه ادامه داد: ملت ایران و نیرو‌های مقاومت در برابر هرگونه تجاوز خواهند ایستاد و دشمن باید بداند که با ملتی مواجه است که تجربه سال‌ها مقاومت و ایستادگی را در کارنامه خود دارد.

نقدی با اشاره به تحولات منطقه گفت: اگر رژیم صهیونیستی به جنایت‌های خود ادامه دهد و خواسته‌های ملت فلسطین را نپذیرد، با مقاومت ملت‌ها مواجه خواهد شد.

وی تأکید کرد: ملت ایران در این میدان ایستاده است و تا خون‌خواهی رهبر شهید خود و شهدای این ملت به ثمر ننشیند، از پا نخواهد نشست.