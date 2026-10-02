باشگاه خبرنگاران جوان - آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو پس از پایان کار ملی‌پوشان ایران در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی گفت: تیم ملی ایران با ۶ جودوکار در بازی‌های ناگویا شرکت کرد و با سه عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.

او ادامه داد: با وجود این که ملی‌پوشان ما با تمام وجود برای سربلندی ایران جنگیدند، اما نتوانستند به مدال برسند که جا دارد از مردم عزیز کشورم عذرخواهی کنم. از عملکرد ملی‌پوشان و تلاشی که برای رسیدن به موفقیت داشتند راضی هستم. آنها با حریفانی مبارزه کردند که در جهان دارای عنوان بودند و جنگ نابرابری داشتند. با این حال ورزشکاران ما برابر قهرمانان جهان و المپیک نمایش خوبی از جودو ایران ارایه کردند.

رئیس فدراسیون جودو با تقدیر از اعضای کادر فنی، رشاد ممدوف سرمربی و ایوب رستمی مربی تیم ملی آقایان و معصومه جعفری سرمربی تیم ملی بانوان گفت: اگر نقطه ضعفی وجود داشت از سمت بنده بوده و کادر فنی و ملی‌پوشان با تمام توان جنگیدند و مبارزه کردند.

میراسماعیلی ادامه داد: تیم ما ترکیبی از نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بود که آینده جودو را خواهند ساخت و قطعا در آینده از جودو بیشتر خواهید شنید. مهسا شکیبایی با ۱۵ سال تجربه بسیار بزرگی کسب کرد برای آینده. سمیرا خاک‌خواه با ۱۷ سال سن جوان آینده‌داری است. الیاس پرهیزگار با ۲۱ سال سن پدیده این دوره از مسابقات بود و همه اذعان کردند که با یک ناداوری مدالش را گرفتند. الیاس حریفان قدرتمند و عنوان‌داری را شکست داد.

او افزود: امیرعباس چوپان بسیار عالی کار کرد و پنجم شد. ابوالفضل محمودی ۹ دقیقه با قهرمان جهان از کره‌جنوبی مبارزه کرد. درست است که مدال نگرفت، اما این مبارزه ارزشمند است. مریم بربط همیشه برای ما درخشان بوده و در این مسابقه هم باید مدال می‌گرفت که بدشانسی آورد. قطعا در آینده از تیم ملی جودو ایران بیشتر خواهید شنید. ما نهایت تلاشمان را کردیم و هر آنچه در توان داشتیم را گذاشتیم، اما شانس با ما یار نبود.