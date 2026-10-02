اتحادیه اروپا تهدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت صادرات گازوئیل در صورت آزاد نکردن بخش بیشتری از ذخایر سوخت اروپا را «کاملاً رد» کرد.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اتحادیه اروپا تهدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت صادرات گازوئیل در صورت آزاد نکردن بخش بیشتری از ذخایر سوخت اروپا را «کاملاً رد می‌کند».

«آنا-کایسا ایتکونن»، سخنگوی کمیسیون اروپا، در این‌باره گفت: «چنین ممنوعیتی به نفع هیچ‌کس نخواهد بود و اعتماد ما به آمریکا به‌عنوان یک شریک قابل اتکا را تضعیف خواهد کرد.»

وی افزود نشست بعدی «گروه هماهنگی نفت» اتحادیه اروپا قرار است ۱۵ اکتبر برگزار شود، اما در صورت نیاز می‌توان این نشست را به زمان زودتری موکول کرد.

«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرده بود واشنگتن ممکن است از کشور‌های اروپایی بخواهد برای مهار افزایش قیمت گازوئیل که به گفته او در پی جنگ علیه ایران رخ داده است، بخشی از ذخایر گازوئیل خود را آزاد کنند.

اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از اروپا خواست «فوراً» از ذخایر سوخت خود استفاده کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: گازوئیل ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
فشار آمریکا بر فرانسه و آلمان برای آزادسازی ذخایر اضطراری گازوئیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اگر جمهوری‌خواهان پیروز نشوند، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
جنجال در آمریکا بر سر سخنان مذهبی هگست در پنتاگون
حملات هوایی عربستان به صعده یمن؛ ریاض مدعی رهگیری موشک انصارالله شد
یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت
یاوه گویی ترامپ درباره توان موشکی ایران
رئیس‌جمهور کره جنوبی، اوکراین را به اقدامات بیشتر تهدید کرد
آکسیوس: آمریکا دو سامانه پاتریوت دیگر در عربستان و قطر مستقر کرد
سقوط هواپیمای سبک اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی؛ یک کشته و یک زخمی
نخست‌وزیران ژاپن و قطر درباره جنگ ایران و آمریکا رایزنی کردند
آخرین اخبار
نظرسنجی معاریو: هیچ‌یک از دو اردوگاه در انتخابات اسرائیل به اکثریت نمی‌رسند
سقوط هواپیمای سبک اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی؛ یک کشته و یک زخمی
پسکوف: اوکراین به دلیل حملات دریایی «باید بهای آن را بپردازد»
نخست‌وزیران ژاپن و قطر درباره جنگ ایران و آمریکا رایزنی کردند
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
روزنامه یومیوری: ژاپن در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه روسیه است
رئیس‌جمهور کره جنوبی، اوکراین را به اقدامات بیشتر تهدید کرد
موتگی در تماس با عراقچی: برای پیشبرد دیپلماسی تلاش می‌کنیم
قرارداد ۲۴.۴ میلیارد دلاری آمریکا برای تسریع تولید موشک‌های SM-۶
حملات هوایی عربستان به صعده یمن؛ ریاض مدعی رهگیری موشک انصارالله شد
یاوه گویی ترامپ درباره توان موشکی ایران
آکسیوس: آمریکا دو سامانه پاتریوت دیگر در عربستان و قطر مستقر کرد
ترکیه دیدار مقام‌های سوریه و حزب‌الله در این کشور را تکذیب کرد
یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت
اگر جمهوری‌خواهان پیروز نشوند، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد
جنجال در آمریکا بر سر سخنان مذهبی هگست در پنتاگون
حمایت مالی داماد ترامپ از ارتش صهیونیستی فاش شد
یمن ادعای عربستان درباره حمله به نیروگاه مدینه را رد کرد
پوتین از «شجاعت و مقاومت» ایران در برابر حملات آمریکا تمجید کرد
پرواز امارات از دبی به لندن در فرانکفورت فرود اضطراری کرد
پوتین: تا لغو تحریم‌ها علیه روسیه، گازوئیل خود را به بازار جهانی عرضه نمی‌کنیم
وزیر خارجه عراق: با آمریکا و ایران روابط نزدیکی داریم
ادامه تهدید‌های ترامپ درباره ایران
تبریک حزب‌الله به عراق: آمریکا با سرافندگی خارج شد
تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروسازی و ریلی ایران
برکنار شدن مقام ارشد سازمان ملل به دلیل انتقاد از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه
النجباء: باید به سلطه آمریکا بر اقتصاد و منابع عراق پایان داد
پوتین: کاهش سلطه غرب، جهان را به سمت ثبات بیشتر می‌برد
کمک چندین میلیون دلاری عربستان به دولت مستعفی یمن
عراق: هیچ مشاور و نظامی ائتلافی در کشور وجود ندارد