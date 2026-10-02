اتحادیه اروپا تهدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت صادرات گازوئیل در صورت آزاد نکردن بخش بیشتری از ذخایر سوخت اروپا را «کاملاً رد» کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - اتحادیه اروپا تهدید آمریکا مبنی بر ممنوعیت صادرات گازوئیل در صورت آزاد نکردن بخش بیشتری از ذخایر سوخت اروپا را «کاملاً رد میکند».
«آنا-کایسا ایتکونن»، سخنگوی کمیسیون اروپا، در اینباره گفت: «چنین ممنوعیتی به نفع هیچکس نخواهد بود و اعتماد ما به آمریکا بهعنوان یک شریک قابل اتکا را تضعیف خواهد کرد.»
وی افزود نشست بعدی «گروه هماهنگی نفت» اتحادیه اروپا قرار است ۱۵ اکتبر برگزار شود، اما در صورت نیاز میتوان این نشست را به زمان زودتری موکول کرد.
«دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرده بود واشنگتن ممکن است از کشورهای اروپایی بخواهد برای مهار افزایش قیمت گازوئیل که به گفته او در پی جنگ علیه ایران رخ داده است، بخشی از ذخایر گازوئیل خود را آزاد کنند.
اظهارات ترامپ پس از آن مطرح شد که «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا، از اروپا خواست «فوراً» از ذخایر سوخت خود استفاده کند.
منبع: الجزیره