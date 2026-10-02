امام جمعه قم با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی و موضوع عفاف و حجاب خواستار تلاش مشترک نیروی انتظامی، دادگستری و بسیج در کنار مردم برای پاسداشت جایگاه قم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-آیت الله علیرضا اعرافی،امام جمعه قم در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به تحولات جنگ اخیر، عرصه روایت را در کنار میدان نظامی، عرصه‌ای تعیین‌کننده دانست.

وی افزود: در وضعیتی که هزاران دستگاه تبلیغاتی در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند، ارائه روایت درست و دقیق از میدان، نیازمند بصیرت، عقلانیت، استقامت و استواری است و بدون این ویژگی‌ها، روایت صحیح به مخاطب نمی‌رسد.

امام جمعه قم،با اشاره به دستاوردهای مهم جنگ اخیر اظهار داشت: یکی از ثمرات برجسته این کارزار، فرو ریختن پرده‌های فریب و تزویر و نمایان شدن سیمای حقیقی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

وی در ادامه با تأکید بر ابعاد بین‌المللی این رویداد خاطرنشان کرد: در پی این تحولات، بسیاری از مردم جهان با وجوه پنهان و ناشناخته رفتار این قدرت‌ها آشنا شدند و پرده از چهره واقعی آنان برداشته شد. آگاهی افکار عمومی جهانی از ماهیت واقعی این قدرت‌ها، دستاوردی ارزشمند برای جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده جهان است

رفتار آمریکا نشان داد نمی‌توان به تعهداتش اعتماد کرد

آیت‌الله اعرافی در ادامه سخنان خود با اشاره به رفتار آمریکا در جریان جنگ و مذاکره اظهار داشت: مذاکره و توافق، بر پایه تعهد و پایبندی به پیمان‌ها معنا پیدا می‌کند؛ اما در حوادث اخیر، رفتارهایی مشاهده شد که نشان می‌دهد برخی قدرت‌ها حتی برای تعهدات و توافقات خود نیز اعتبار و ارزشی قائل نیستند.

وی در ادامه با تأکید بر درس‌آموزی از این تجربه تصریح کرد: این رفتارها ثابت کرد که نمی‌توان به وعده‌ها و تعهدات چنین قدرت‌هایی اعتماد کرد و ملت‌ها باید بر توانمندی‌های درونی و اتکا به خود تکیه کنند.

مام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بی‌اعتنایی برخی قدرت‌ها به تعهدات بین‌المللی، ماهیت واقعی آنان را برای افکار عمومی جهان آشکارتر ساخت و ضرورت بازنگری در اعتماد به چنین بازیگرانی را نمایان کرد.

افکار عمومی جهان ماهیت آمریکا را شناخت

آیت‌الله اعرافی، امام جمعه قم، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشتار مردم غیرنظامی، کودکان و دانش‌آموزان در جریان جنگ اخیر، این اقدامات را از جمله مسائلی دانست که به گفته وی، چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته برای افکار عمومی جهان آشکار کرد.

وی در ادامه با محکوم کردن این جنایات تصریح کرد: کشتار بی‌رحمانه غیرنظامیان و کودکان، پرده از ماهیت حقیقی این قدرت‌ها برداشت و نشان داد که آنان برای جان انسان‌ها هیچ ارزشی قائل نیستند.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: افکار عمومی جهان با مشاهده این جنایات، به ماهیت واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی پی برد و این امر، دستاورد مهمی برای جبهه حق و مقاومت است.

دیدار رئیس امارات با نتانیاهو حرکتی خیانت‌آلود بود

آیت‌الله اعرافی، امام جمعه قم، دیدار رئیس دولت امارات با نتانیاهو در شرایط جنگ را حرکتی خیانت‌آلود و بی‌سابقه در تاریخ منطقه خواند.

وی با اشاره به آشکار شدن وابستگی برخی کشورهای منطقه به آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: این دولت‌ها در دوران دفاع مقدس نیز با دشمنان ملت ایران همراهی داشتند و اکنون مواضعشان شفاف‌تر شده است.

امام جمعه قم تأکید کرد: خیانت به امت اسلامی در تاریخ ثبت می‌شود و خائنان در برابر افکار عمومی پاسخگو خواهند بود.

ترس از رویارویی با آمریکا شکسته شد

آیت‌الله اعرافی، امام جمعه قم، شکسته شدن ترس از مواجهه مستقیم با آمریکا را از دستاوردهای جنگ اخیر دانست و گفت: ملت ایران با رشادت خود، رهبری رهبر معظم انقلاب و همراهی مسئولان ثابت کرد می‌توان در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاد.

وی افزود: بسیاری از کشورها از ورود به تقابل مستقیم با آمریکا پرهیز می‌کنند، اما ملت ایران نشان داد اهل مقاومت است و از دفاع از منافع و آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کند.

امام جمعه قم تأکید کرد: ایران به فضل الهی بر عهد خود در حمایت از جبهه مقاومت پایدار خواهد ماند.

حفظ جایگاه قم نیازمند هماهنگی نهادها و همراهی مردم است

امام جمعه قم با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی، خواستار تلاش مشترک نیروی انتظامی، دادگستری و بسیج در کنار مردم برای پاسداشت جایگاه قم شد.

آیت‌الله اعرافی، قم را پایگاه علم و مرکز نور حضرت فاطمه معصومه(س) خواند و بر صیانت از این جایگاه تأکید کرد.

تجلیل آیت‌الله اعرافی از مجاهدت نیروی انتظامی

آیت‌الله اعرافی، امام جمعه قم، در خطبه‌های نماز جمعه با تبریک هفته فراجا، از مجاهدت نیروهای مسلح به‌ویژه نیروی انتظامی در جنگ اخیر قدردانی کرد و گفت: فراجا در برابر کینه و اهداف دشمن قرار داشت و خسارت‌هایی نیز متحمل شد که شایسته تقدیر است.

امام جمعه قم با اشاره به مسئولیت‌های گسترده فراجا افزود: انتظار می‌رود نیروی انتظامی با نگاه جهادی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مشارکت مردمی و رویکرد حل آسیب‌های اجتماعی به وظایف خود عمل کند.

قم پایگاه علم است و باید صیانت شود

آیت‌الله اعرافی، امام جمعه قم، در خطبه‌های نماز جمعه بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مسائل فرهنگی و اجتماعی و موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد.

وی خواستار تلاش مشترک نیروی انتظامی، دادگستری و بسیج در کنار مردم برای پاسداشت جایگاه قم به عنوان پایگاه علم و مرکز نور حضرت فاطمه معصومه(س) شد.

نخبگان پیشران پیشرفت کشور هستند

امام جمعه قم در گرامیداشت هفته نخبگان، نخبگان را پیشانی ملت و پیشران برنامه‌های بنیادی کشور خواند و خواستار حمایت جدی دستگاه‌ها از آنان شد.

آیت‌الله اعرافی با اشاره به درخشش جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی، فناوری و دفاعی، بر تقویت این مسیر در استان و کشور تأکید کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد جامعه نخبگانی، پیشران تحول علمی و راهگشای حرکت کشور به سوی آرمان‌های الهی باشد.