ملی پوش تیم جودو بانوان در مبارزه برای کسب مدال برنز بازی‌های آسیایی برابر حریفی از قزاقستان شکست خورد و دستش به مدال نرسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین روز از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ از صبح امروز (جمعه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن پیگیری شد و مریم بربط در وزن منفی ۷۸ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

عضو تیم ملی جودو بانوان ایران در نخستین مبارزه خود به مصاف خوسلن اوتگونبایار از مغولستان رفت و در یک مبارزه برتر وی را با امتیاز ایپون مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم‌نهایی شد.

بربط در یک‌چهارم هونگتائوو از چین و دارنده رنکینک ۱۶ جهان را در نمایشی قابل تحسین ایپون کرد و به نیمه‌نهایی صعود کرد.

ملی پوش جودو ایران در این مرحله برای رسیدن به فینال به مصاف میزوکی سوگیمورا از ژاپن رفت و در شرایطی که از حریف پیش بود در یک لحظه غافلگیر شد و با ایپون نتیجه را واگذار کرد تا در ادامه برای کسب مدال برنز تلاشش را ادامه دهد.

بربط در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز به مصاف اکاترینا توکاروا از قزاقستان رفت و با وجود تلاشی که کرد نتوانست به پیروزی برسد و با شکست برابر وی مدال برنز را از دست داد.

هدایت تیم ملی جودو بانوان ایران برعهده معصومه جعفری است. پیش از این مهسا شکیبایی و سمیرا خاک خواه با شکست برابر حریفان خود از دور مسابقات کنار رفته بودند.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، جودو ، مریم بربط
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۱۰ مهر ۱۴۰۵
چندنسل جودوکاران ایران باید با مدیریت میراسماعیلی نابود بشوند؟
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