دست امیرعباس چوپان به مدال برنز جودو نرسید  

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی که در سالن آیجی شهر ناگویا جریان دارد، امروز (جمعه ۱۰ مهر) امیرعباس چوپان در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم به مصاف حریفانش رفت.

ملی پوش جودو ایران در نخستین مبارزه خود «ویتشیکا بایت» از کامبوج را ضربه فنی کرد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.

امیرعباس چوپان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نوربک مورتوزیف» از ازبکستان رفت و در شرایطی که رقابت دو مبارز نزدیک بود به دلیل دریافت سه اخطار بازنده شد و نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

ملی پوش جودو ایران در اولین مبارزه شانس مجدد خود به مصاف «حاجی مراد عمروف» از امارات رفت و با ضربه ایپون این حریف را هم از سد راه برداشت تا به یک قدمی مدال برنز برسد.

چوپان در دیدار رده بندی به مصاف «کیم جونگ هون» از کره جنوبی رفت، اما نتوانست نمایش خوبی برابر این حریف داشته باشد و با ضربه فنی شکست خورد و از رسیدن به مدال برنز هم بازماند.

هدایت تیم ملی جودو مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است. در دو روز نخست مسابقات جودو ابوالفضل محمودی و الیاس پرهیزگار به مصاف حریفان خود رفتند، اما نتوانستند به مدال دست پیدا کنند.