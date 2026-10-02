شهادت یکی از رزمندگان اسلام در پی اقدام کور تروریستی

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تروریست‌ها با کارگذاری بمب کنار جاده‌ای در یکی از مسیر‌های مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان، اقدام به یک عملیات تروریستی دیگر کردند که در پی آن، یکی از رزمندگان اسلام به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پس از شکست‌های مفتضحانه و پی‌درپی تروریست‌های مزدور دشمن در منطقه و به هلاکت رسیدن تعداد قابل توجهی از آنان، و ناکامی در اجرای اقدامات خرابکارانه، در اقدامی بزدلانه به عملیات‌های کور تروریستی روی آورده‌اند تا بخشی از شکست‌های خود را جبران کنند.

در همین راستا، تروریست‌ها با کارگذاری بمب کنار جاده‌ای در یکی از مسیر‌های مواصلاتی استان سیستان و بلوچستان، اقدام به یک عملیات تروریستی دیگر کردند که در پی آن، یکی از رزمندگان اسلام به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

بی‌تردید این اقدامات کور و بزدلانه، خللی در عزم و اراده رزمندگان اسلام برای تأمین امنیت مردم و دفاع از میهن اسلامی ایجاد نخواهد کرد و روند شناسایی، تعقیب و پاکسازی عناصر تروریستی و مزدوران دشمن، با قدرت و قاطعیت تا نابودی کامل آنان ادامه خواهد داشت.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: نیروی زمینی سپاه ، گروهک تروریستی
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