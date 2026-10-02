سرتیپ پوردستان: حجم و ترکیب جمعیت با قدرت ملی و منافع کشور پیوند دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ «احمدرضا پوردستان» در نشست تخصصی «جمعیتشناسی سیاسی و امنیت جمعیت» با اشاره به اهمیت تحولات جمعیتی اظهار کرد: مسائل جمعیتی امروز صرفاً موضوعی آماری و اجتماعی نیست، بلکه به یکی از موضوعات مهم سیاسی و امنیتی در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شده است.
وی افزود: جمعیت از یک سو میتواند منبع قدرت و از سوی دیگر زمینهساز آسیبپذیری باشد و حجم، ترکیب و توزیع جمعیت در ارتباط مستقیم با قدرت ملی و تحقق منافع کشور قرار دارد.
در ادامه، محمود مشفق عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به روند کاهش باروری در کشور، نسبت به پیامدهای تداوم باروری پایین و افزایش سرعت سالمندی جمعیت هشدار داد.
وی با تشریح اهمیت «پنجره جمعیتی» کشور، بهرهگیری مطلوب از ظرفیت نیروی انسانی در سنین کار را از الزامات توسعه اقتصادی دانست و تأکید کرد: توجه همزمان به ابعاد کمی و کیفی جمعیت در دو دهه آینده میتواند در ارتقای جایگاه ایران در حوزههای نظامی و امنیتی مؤثر باشد.
سیدمهدی حسینی عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام علی (ع) و معاون طرح و برنامه سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در بخش دیگر این نشست با تشریح برخی شاخصهای جمعیتی کشور، کاهش باروری، سالمندی جمعیت و کوچکشدن بعد خانوار را از مهمترین چالشهای پیشرو عنوان کرد.
وی بر ضرورت تدوین سیاستهای جمعیتی آیندهنگر و فعال، توجه به تفاوتهای نسلی، انطباق سیاستهای جمعیتی با آمایش سرزمینی و اتخاذ رویکردهای چندبعدی در حوزه جمعیت و خانواده تأکید کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه افسری امام علی (ع)، سرمایهگذاری در زیرساختهای خانوادهمحور، تقویت سرمایه اجتماعی، تسهیل ازدواج، توسعه زیرساختهای مراقبت از کودکان، آمادهسازی جامعه برای سالمندی و بهرهگیری از فناوریهای خانوادهمحور را از جمله الزامات سیاستگذاری جمعیتی برشمرد.
این نشست در چارچوب سلسله پیشنشستهای همایش بینالمللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکلدهی جوامع آینده» با هدف بررسی ابعاد مختلف حکمرانی جمعیت و نقش آن در شکلدهی آینده جوامع برگزار شد.
نشست تخصصی «جمعیتشناسی سیاسی و امنیت جمعیت» بهعنوان یکی از پیشنشستهای همایش بینالمللی «حکمرانی جمعیت و خانواده در شکلدهی جوامع آینده»، با حضور امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا و جمعی از صاحبنظران و کارشناسان در مرکز مطالعات راهبردی ارتش برگزار شد و ابعاد مختلف تحولات جمعیتی و تأثیر آن بر قدرت ملی، امنیت و آینده کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
منبع: ارتش