مشاور انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: با وجود اینکه ۱۵ همت اعتبار برای توزیع شیر مدارس در نظر گرفته شده است، اما تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسین چمنی، مشاور انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی، گفت: با توجه به اهمیت مصرف شیر در سلامت دانش‌آموزان، مسئولان امر باید موضوع توزیع شیر در مدارس را جدی بگیرند.

وی افزود: سنین دانش‌آموزی بهترین زمان برای جذب و ذخیره‌سازی کلسیم و تأمین سلامت استخوان‌ها در دوران میانسالی است؛ از این رو، همانند بسیاری از کشورهای دیگر باید اهمیت ویژه‌ای به مصرف شیر در این سنین داده شود.

چمنی ادامه داد: دولت با وجود تمامی مشکلات، بودجه مناسبی را به توزیع شیر در مدارس اختصاص داده است؛ از این رو، مسئولان اجرایی باید با نگاه ویژه‌ای به این موضوع توجه کنند و اجازه ندهند بی‌توجهی در اجرای این طرح، در آینده مشکلات متعددی برای سلامت افراد ایجاد کند.

مشاور انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با اشاره به طرح جهانی شیر مدارس بیان کرد: بر اساس آمارهای اعلام‌شده، ۵۰ درصد زنان بالای ۵۰ سال دچار پوکی استخوان هستند که این موضوع ارتباط مستقیمی با میزان مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی دارد؛ بنابراین، طرح توزیع شیر مدارس نباید مورد غفلت قرار گیرد.

به گفته وی، اجرای طرح توزیع شیر مدارس در فرهنگ‌سازی میان دانش‌آموزان نیز تأثیر مستقیمی دارد، چرا که از این طریق می‌توان ضرورت مصرف شیر در سنین کودکی را به دانش‌آموزان و والدین آموزش داد و فرهنگ مصرف لبنیات را در جامعه تقویت کرد.

چمنی با بیان اینکه ۱۵ همت اعتبار برای توزیع شیر مدارس در نظر گرفته شده است، گفت: انجمن صنایع لبنی این آمادگی را دارد که در طرح توزیع شیر مدارس به شکل گسترده‌ای مشارکت کند، اما متأسفانه با وجود تخصیص بودجه، تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

 

 

برچسب ها: شیر مدارس ، بازار لبنیات
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