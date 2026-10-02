حکم جریمه ۲۵ هزار یورویی و محرومیت یک‌ساله فدراسیون شطرنج ایران توسط فدراسیون جهانی لغو گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر و قاطع فدراسیون شطرنج ایران در پرونده مطرح‌شده در کمیسیون اخلاق و انضباطی فدراسیون جهانی شطرنج، در پی شکایت فدراسیون رژیم متخاصم، حکم بدوی این کمیسیون با اعتراض فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران، در مرحله تجدیدنظر شکسته شد.

بر اساس رأی صادرشده در مرحله تجدیدنظر، جریمه ۲۵ هزار یورویی و همچنین محرومیت یک‌ساله فدراسیون شطرنج ایران از حضور در مجمع عمومی فدراسیون جهانی شطرنج لغو گردید.

این رأی در چهل‌وششمین المپیاد جهانی شطرنج در شهر سمرقند اعلام گردید.

در پایان، فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران از حمایت‌ها و همراهی‌های احمد دنیامالی، وزیر محترم ورزش و جوانان، و همچنین پیگیری‌ها و همکاری‌های ارزشمند مدیرکل حقوقی وزارت ورزش و جوانان در این پرونده صمیمانه قدردانی می‌نماید.

منبع: فدراسیون شطرنج

برچسب ها: فدراسیون جهانی شطرنج ، فدراسیون شطرنج ، شطرنج
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