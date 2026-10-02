باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله سیداحمد علمالهدی در خطبه نماز جمعه امروز (۱۰ مهرماه) که با حضور گسترده مجاوران و زائران در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: خودم و همه شما برادران و خواهران را به تقوای الهی سفارش میکنم.
نیروی انتظامی مصداق اصیل مجاهدان در راه خداست
امام جمعه مشهد با اشاره به فرارسیدن ایام تقدیر از نیروی انتظامی، گفت: نیروی انتظامی، نیرویی غیور و دلاور و محور اقتدار نظام است و این ایام را در تقدیر از مجاهدتها و فداکاریهای این نیروی بزرگوار گرامی میداریم.
وی افزود: خداوند متعال به همه عزیزانی که در حقیقت مصداق اصیل مجاهده در راه خدا و در عنایت وجود مقدس امام زمان (عج) هستند، توفیق کامل عنایت کند.
علمالهدی با بیان اینکه امروز در سراسر کره زمین، از فلات آفریقا گرفته تا قلههای پر برف غرب، تنها کشوری که متعلق به امام زمان (عج) است، ایران اسلامی است، اظهار کرد: هر هر انسانی که معتقد به وجود امام زمان (عج) باشد، این کشور را متعلق به ایشان میداند و در هر شهر این کشور خدمت میکند و در هر مسیری خدمتگزار است، در حقیقت جزو سپاه امام زمان (عج) محسوب میشود.
امام جمعه مشهد ادامه داد: نیروی انتظامی ما نیز در کنار همه مجاهدتهایی که دارد، بهعنوان سربازان غیور دلاور بقیهالله (عج) در این عرصه مشغول مجاهده است.
وی خطاب به جوانان نیروی انتظامی تصریح کرد: مخصوصاً شما عزیزان جوان در این نیرو، حتماً خودتان را سرباز امام زمان (عج) احساس کنید. با این احساس، خدمتکردن از خلوص کاملتری برخوردار است و با این اخلاص هم خدمت کردن طبیعی است برای خود شما نیز لذتی دارد.
علم الهدی افزود: در هیچ بحرانی از بحرانهای مختلفی که در کشور برای شما به وجود میآید، هیچچیز شما را خسته نمیکند؛ چون سرباز امام زمان (عج) هستید و برای ایشان خدمت میکنید و در محضر ایشان مشغول مجاهده و خدمتگزاری هستید.
امام جمعه مشهد در ادامه با اشاره به شرایط جنگ و محاسبات آمریکا، اظهار کرد: مسئلهای که برای ما این روزها قابل توجه است، مسئله جنگ و اشتباه آمریکا در محاسبات است.
وی گفت: آمریکا در محاسبات اولیه خود اشتباه کرد و احساس کرد جنگ میکند و سه، چهار روزه جنگ تمام میشود.
علم الهدی افزود: فکر کرد تمام قائله این کشور و این مردم و این مقاومت، شخص شریف مقام معظم رهبری است، وقتی بنا شد این رهبر مظلوم و عزیز را با این جنایت به شهادت برسانند و اینگونه این وجود مقدس را با عزیزانش در زیر خروارها خاک، به خاک و خون بکشند، فکر میکردند تمام کشور در عرصه تسلیم قرار میگیرد و همه مردم تسلیم میشوند.
امام جمعه مشهد تصریح کرد: آمریکا نمیدانست که تازه روشن کردن یک آتش است؛ که این آتشی بهزودی خاموش نمیشود.
وی اظهار کرد: ما به فرموده مقام معظم رهبری، تا روزی که این ندای ققنوس وار از حنجره این مردم بلند باشد، ما خونخواه رهبر هستیم و منتقم رهبر جنایت آمریکا آثار و شعلههایش خاموششدنی نیست، تا تمام هستی و موجودیت آمریکا را بسوزاند و نابود کند.
علم الهدی افزود: همانگونه که آمریکا در محاسبات اولیه خود اشتباه کرد، امروز نیز در محاسباتش درباره مقاومت مردم اشتباه میکند؛ فکر میکند مقاومت مردم تا قبل از نوامبر تمامشدنی است، لذا تنگه هرمز باز میشود و در انتخابات نیز، حزب او برنده خواهند شد، و محاسبه غلطی است.
امام جمعه مشهد با اشاره به سردرگمی آمریکا در محاسبات خود، گفت: محاسبه امروز، محاسبهای است که آمریکا را دچار سردرگمی شدید کرده، اگر بخواهد جنگ را با جدیت شروع کند و ضربات کوبنده بزند، یقین ندارد که جنگ دو سه روزه تمام میشود؛ و بر تنگه هرمز مسلط خواهد شد و اگر مسلط نشود و جنگ ادامه داشته باشد، مشکلاتی که امروز دارد، اضافه میشود و این مشکلات چند برابر خواهد شد.
وی افزود: از طرف دیگر، حساب میکند که برای حل مشکلات، فشارها باعث میشود مشکلات همچنان باقی بماند و ادامه پیدا کند؛ لذا تهدیدات اثری نمیکند، نقشه آمریکا این است که با تهدید و فشارهای شدید روانی، کاملاً میتواند مردم را مستأصل کند که از این مقاومت دست بردارند.
علم الهدی تصریح کرد: مردم انقلابی ما تحت تأثیر این فشارها واقع نمیشوند. این تهدیدات در این جامعه مجاهد و انقلابی اثر نمیگذارد و مردم در تجمعات خود هر شب حضور پیدا میکنند و متأثر از این فشارهای آمریکا نمیشوند.
امام جمعه مشهد با اشاره به مسئولان کشور خاطرنشان کرد: وحشت ما از تأثر بعضی از مسئولان، نسبت به تهدیدات آمریکاست و امیدوارم عزیزان مسئول ما نیز متأثر نشوند و این تهدیدات در آنها اثر نکند.
وی با اشاره به موضوع مذاکره، اظهار کرد: متأسفانه بعضی از عزیزان ما در مراجعه و مذاکره به آمریکا، یک ژستی به خودشان میگیرند که آمریکا از این موضوع بهرهبرداری میکند و آن را در دنیا پخش میکند که اینها انتظار مذاکره دارند و به مذاکره و تمام شدن جنگ محتاج هستند، نه ما.
علم الهدی افزود: این فکر خوبی نیست و این ژست گرفتنها غلط است، در مسئله عزیزانی که به نیویورک رفتند، مقام معظم رهبری اجازه مذاکره ندادند و فقط دستور فرمودند که شما این ۷ شرط را، به آمریکا اعلام کنید، دستور ایشان مربوط به اعلام شرایط بود، نه مذاکره، افرادی که آنجا مذاکره کردند، بر خلاف دستور رهبری بوده است.
امام جمعه مشهد ادامه داد: این مطلب را بنده نمیگویم؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی این مطلب را مطرح کرد که دستور رهبری فقط مربوط به اعلام و ابلاغ شرایط به آمریکا بوده است، و به مذاکره اجازه نداده بودند.
وی خطاب به مردم گفت: بنابراین، برادران و خواهران بدانید امروز هر اقدامی که در جهت باز شدن تنگه هرمز صورت بگیرد، این کمک به آمریکاست؛ و کمک به دشمنی است که مردم خونخواه از او هستند و میخواهند از او انتقام یگیرند، مردم از آمریکا در برابر خون مظلومانه امام شهید مظلوم بنای انتقام گرفتن دارند، لذا هر نوع اقدامی که انجام شود که تنگه هرمز باز شود، به آمریکا کمک کرده، چراکه آمریکا در وضعیت استیصال قرار دارد.
علم الهدی تصریح کرد: امروز آمریکا با مسئله بسته شدن تنگه هرمز مشکل دارد و این کار برای او به ضرر تمام شده و او را بیچاره کرده است و در عرصه اقتصادی و جنگ و در یک ندانمکاری، آمریکا را این مسئله در یک شرایط تردید کامل بین فرسایشی و شروع جنگ نگه داشته است و باز کردن تنگه هرمز کمک به آمریکا است.
امام جمعه مشهد با اشاره به وضعیت آمریکا اظهار کرد: آمریکا مستأصل شده است. رئیسجمهور آمریکا به فرانسه و آلمان اعلام کرده و گفته که ذخایر اضطراری گازوئیل خود را آزاد کنید تا مقداری نرخ سوخت برای انتخابات نوامبر کاهش پیدا کند.
وی افزود: از اتحادیه اروپا خواستهاند ۱۲۰ میلیون بشکه گازوئیل را آزاد کنند، بهگونهای که احتیاج به گازوئیل آمریکا آمریکا نباشد و حتی مقداری به گازوئیل آمریکا کمک کنند، تا در انتخابات نرخ سوخت کاهش پیدا کند تا در انتخابات شکست نخورند.
علم الهدی خاطرنشان کرد: کار آمریکا در حوزه اقتصادی به اینجا رسیده است که یک سناتور آمریکایی به نام پتی موری میگوید ترامپ قرار نبود جنگ راه بیندازد؛ قرار بود مشکل ایران را حل کند و جنگی راه انداخته که ما با ایران دچار جنگ بیپایان شدهایم و نمیدانیم این جنگ چه زمانی تمام میشود.
امام جمعه مشهد گفت: همه هزینهها را از تمام فروشگاهها، از جیب مردم در فروشگاه و از جیب مردم در بنگاههای بنزین پول درمیآورند و این پول را برای هزینه جنگ مصرف میکنند و مردم از یک طرف فشار اقتصادی و از طرف دیگر مشکلات ناشی از جنگ را تحمل میکنند.
وی ادامه داد: این وضعیت آمریکاست. آیا ما باید بگوییم آمریکا را از این وضعیت نجات بدهیم؟ آیا درست است که ما به خاطر امام مظلوممان قدمی برداریم برای اینکه آنها نجات پیدا کنند؟
علمالهدی تصریح کرد: تداوم این مقاومت، تا یکی دو ماه دیگر آمریکا را مستأصل و بیچاره خواهد کرد و در این انتخابات، حزب رئیسجمهوری شکست میخورد و شکست این حزب، خیلی از کارها را پیش خواهد برد.
امام جمعه مشهد اظهار کرد: این حقیقتی است که ما از عزیزان مسئول خود میخواهیم این حقیقت را درک کنند؛ مردم ما آماده مقاومتاند و با همه قدرت ایستادهاند.
وی افزود: دشمن دست به توطئههای دیگری زده است که فکر میکند در آن توطئهها موفق خواهد شد؛ یکی از این توطئهها عبارت از جنگ داخلی است، با وجود تجمعاتی که مردم در خیابانها دارند، جنگ داخلی نیز در کشور به نتیجه نمیرسد و آن حرکتهای اغتشاشی نیز به جایی نخواهد رسید و در آنجا هم شکست میخورد.