باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، امروز جمعه از کشور‌های عضو گروه هفت خواست برای کاهش قیمت سوخت با یکدیگر هماهنگ شوند؛ این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از کشور‌های اروپایی خواسته است از ذخایر راهبردی گازوئیل خود برداشت و از ممنوعیت صادرات این فرآورده از سوی آمریکا حمایت کنند.

کاخ الیزه پس از تماس تلفنی مکرون و ترامپ اعلام کرد که رئیس‌جمهور فرانسه «تاکید کرده است کشور‌های گروه هفت منافع مشترکی در اقدام هماهنگ دارند، بدون آنکه محدودیتی برای صادرات اعمال شود.»

ریاست‌جمهوری فرانسه همچنین اعلام کرد مکرون که با مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، نیز گفت‌و‌گو کرده است، «قصد دارد در سریع‌ترین زمان ممکن نشست مجازی رهبران گروه هفت را برگزار کند تا هماهنگی درباره اقدامات لازم تضمین شود.»

در همین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که کشور‌های اتحادیه اروپا پیشنهاد فرانسه برای برداشت بیشتر از ذخایر گازوئیل را بررسی کرده‌اند. این پیشنهاد در پاسخ به فشار‌های آمریکا بر کشور‌های اروپایی برای عرضه بیشتر سوخت در بازار و تلاش برای کاهش قیمت‌های فزاینده سوخت مطرح شده است.

به گفته این منبع، دولت‌های کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در تماس تلفنی روز جمعه، پیشنهاد فرانسه برای برداشت ۵۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر اروپایی را بررسی کردند. همچنین پیشنهاد شده است کشور‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی ۵۰ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر خود برداشت کنند.

این منبع افزود کشور‌های اروپایی معتقدند هرگونه توافق برای برداشت بیشتر از ذخایر گازوئیل باید شامل تعهد آمریکا برای خودداری از اعمال یک‌جانبه ممنوعیت صادرات گازوئیل باشد. او همچنین گفت رهبران کشور‌های گروه هفت ممکن است بعدازظهر امروز برای بررسی گام‌های بعدی با یکدیگر تماس تلفنی برقرار کنند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دولت ترامپ کشور‌های اروپایی را تحت فشار قرار داده تا ذخایر اضطراری گازوئیل خود را وارد بازار کنند؛ موضوعی که رویترز نیز به نقل از منابعی درباره فشار آمریکا بر فرانسه و آلمان برای برداشت از ذخایرشان گزارش داده است. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت سوخت در چندین بازار، از جمله اروپا، به سطوح بی‌سابقه یا نزدیک به رکورد رسیده است.



منبع: المیادین