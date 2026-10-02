کمیته‌ای از مقامات ترکیه، پاکستان و عربستان به زودی در ریاض و در چارچوب ائتلاف مشترک دفاعی بین سه کشور، تشکیل جلسه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری اعلام کرد که یک کمیته دفاع راهبردی به‌زودی در ریاض و در چارچوب ائتلاف دفاعی مکه تشکیل جلسه خواهد داد. 

دار درباره تاریخ دقیق این نشست جزئیاتی ارائه نکرد.

توافقنامه دفاعی مشترک مکه اواسط تابستان امسال به‌طور رسمی میان پاکستان، عربستان و ترکیه امضا شد. بر اساس این توافقنامه، اگر به یکی از این سه کشور حمله مسلحانه شود، حمله علیه هر سه کشور تلقی خواهد شد. این بدان معنا است که از نظر ایده، این ائتلاف شبیه ماده ۵ ناتو است. وزیر خارجه ترکیه هم صراحتاً گفته است که این توافق از نظر فنی همان منطق دفاع جمعی ماده ۵ را دارد.

 هرچند سازوکار دقیق واکنش این ائتلاف هنوز مشخص نشده است و بنابراین کمیته‌ای متشکل از وزرای خارجه، وزرای دفاع و رؤسای ستاد ارتش سه کشور ایجاد شده تا همین ساختار را عملیاتی و نهادینه کند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ائتلاف نظامی ، مکه ، ترکیه و عربستان
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