شهردار نیویورک تاکید کرد که نسل‌کشی در غزه با وجود ادعای آتش‌بس همچنان ادامه دارد و نتانیاهو معمار این نسل کشی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار نیویورک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، را «معمار نسل‌کشی» توصیف کرد و گفت که این رژیم تروریستی همچنان در حال ارتکاب این اقدامات علیه فلسطینیان در نوار غزه است.

ممدانی این اظهارات را روز پنجشنبه در یک برنامه پادکست مطرح کرد و گفت نسل‌کشی که به گفته او رژیم تروریستی اسرائیل طی سه سال گذشته مرتکب شده، همچنان ادامه دارد.

او درباره حضور نتانیاهو در نیویورک برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل گفت: اینکه نتانیاهو با وجود حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در جریان سفرش به نیویورک بازداشت نشد، تصمیم دولت فدرال آمریکا بود.

ممدانی همچنین از عضویت نداشتن آمریکا در دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: «به باور من، آمریکا باید عضو دیوان کیفری بین‌المللی باشد.»

او در پاسخ به پرسشی درباره نتانیاهو گفت: «وقتی درباره نتانیاهو با من صحبت می‌کنید، درباره معمار یک نسل‌کشی هولناک صحبت می‌کنید.»

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه صادر کرده بود.

ممدانی تاکید کرد که نسل‌کشی در نوار غزه، با وجود صحبت برخی افراد درباره «آتش‌بس»، همچنان ادامه دارد. او افزود: «فقط هفته گذشته، ارتش اسرائیل یک کودک فلسطینی ۱۱ ساله را در منطقه‌ای در غزه که منطقه امن محسوب می‌شد، کشت.»

ممدانی همچنین گفت هفته گذشته خانواده‌های فلسطینی را در محل اقامت رسمی خود میزبانی کرده و به روایت‌های آنها از فروپاشی زندگی‌شان گوش داده است. او ادامه داد: «آنچه این افراد (فلسطینی‌ها) می‌خواهند، همان چیزی است که همه می‌خواهند؛ آنها فقط خانواده‌هایشان را می‌خواهند، امنیت و کرامت می‌خواهند.»

ممدانی در انتقاد از حمایت دولت آمریکا از رژیم تروریستی اسرائیل نیز گفت: «دولت آمریکا نه‌تنها شاهد محروم شدن این مردم از همه این حقوق است، بلکه خودش نیز این اقدامات را تامین مالی می‌کند.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: شهردار نیویورک ، نسل کشی ، جنایتکار جنگی
خبرهای مرتبط
ترکیه به نتانیاهو: سازمان ملل جای قاتل‌ها نیست
مورخ اسرائیلی: مقایسه سران اسرائیل با چنگیزخان توهین به مغولان است
اعتراف لیبرمن: نتانیاهو و اسرائیل در جهان طرد شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اگر جمهوری‌خواهان پیروز نشوند، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
یاوه گویی ترامپ درباره توان موشکی ایران
حملات هوایی عربستان به صعده یمن؛ ریاض مدعی رهگیری موشک انصارالله شد
جنجال در آمریکا بر سر سخنان مذهبی هگست در پنتاگون
یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت
سقوط هواپیمای سبک اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی؛ یک کشته و یک زخمی
رئیس‌جمهور کره جنوبی، اوکراین را به اقدامات بیشتر تهدید کرد
نخست‌وزیران ژاپن و قطر درباره جنگ ایران و آمریکا رایزنی کردند
موتگی در تماس با عراقچی: برای پیشبرد دیپلماسی تلاش می‌کنیم
آخرین اخبار
استاد علوم سیاسی: تنگه هرمز اهرم ایران برای افزایش هزینه جنگ است
اتحادیه اروپا برای بررسی بحران انرژی تشکیل جلسه می‌دهد
ادامه اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ بیش از ۴۰۰ مدرسه تعطیل می‌شوند
ممدانی: نسل‌کشی در غزه ادامه دارد
ائتلاف مکه در ریاض تشکیل جلسه می‌دهد
مکرون خواستار هماهنگی گروه هفت برای کاهش قیمت سوخت شد
واکنش تند اتحادیه اروپا به تهدید آمریکا درباره صادرات گازوئیل
تداوم اعتراضات دانشجویی در فرانسه؛ صد‌ها مدرسه تعطیل و ده‌ها نفر زخمی شدند
نظرسنجی معاریو: هیچ‌یک از دو اردوگاه در انتخابات اسرائیل به اکثریت نمی‌رسند
سقوط هواپیمای سبک اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی؛ یک کشته و یک زخمی
پسکوف: اوکراین به دلیل حملات دریایی «باید بهای آن را بپردازد»
نخست‌وزیران ژاپن و قطر درباره جنگ ایران و آمریکا رایزنی کردند
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
روزنامه یومیوری: ژاپن در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه روسیه است
رئیس‌جمهور کره جنوبی، اوکراین را به اقدامات بیشتر تهدید کرد
موتگی در تماس با عراقچی: برای پیشبرد دیپلماسی تلاش می‌کنیم
قرارداد ۲۴.۴ میلیارد دلاری آمریکا برای تسریع تولید موشک‌های SM-۶
حملات هوایی عربستان به صعده یمن؛ ریاض مدعی رهگیری موشک انصارالله شد
یاوه گویی ترامپ درباره توان موشکی ایران
آکسیوس: آمریکا دو سامانه پاتریوت دیگر در عربستان و قطر مستقر کرد
ترکیه دیدار مقام‌های سوریه و حزب‌الله در این کشور را تکذیب کرد
یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت
اگر جمهوری‌خواهان پیروز نشوند، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد
جنجال در آمریکا بر سر سخنان مذهبی هگست در پنتاگون
حمایت مالی داماد ترامپ از ارتش صهیونیستی فاش شد
یمن ادعای عربستان درباره حمله به نیروگاه مدینه را رد کرد
پوتین از «شجاعت و مقاومت» ایران در برابر حملات آمریکا تمجید کرد
پرواز امارات از دبی به لندن در فرانکفورت فرود اضطراری کرد
پوتین: تا لغو تحریم‌ها علیه روسیه، گازوئیل خود را به بازار جهانی عرضه نمی‌کنیم
وزیر خارجه عراق: با آمریکا و ایران روابط نزدیکی داریم