باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار نیویورک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، را «معمار نسل‌کشی» توصیف کرد و گفت که این رژیم تروریستی همچنان در حال ارتکاب این اقدامات علیه فلسطینیان در نوار غزه است.

ممدانی این اظهارات را روز پنجشنبه در یک برنامه پادکست مطرح کرد و گفت نسل‌کشی که به گفته او رژیم تروریستی اسرائیل طی سه سال گذشته مرتکب شده، همچنان ادامه دارد.

او درباره حضور نتانیاهو در نیویورک برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل گفت: اینکه نتانیاهو با وجود حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در جریان سفرش به نیویورک بازداشت نشد، تصمیم دولت فدرال آمریکا بود.

ممدانی همچنین از عضویت نداشتن آمریکا در دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: «به باور من، آمریکا باید عضو دیوان کیفری بین‌المللی باشد.»

او در پاسخ به پرسشی درباره نتانیاهو گفت: «وقتی درباره نتانیاهو با من صحبت می‌کنید، درباره معمار یک نسل‌کشی هولناک صحبت می‌کنید.»

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت نتانیاهو را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه صادر کرده بود.

ممدانی تاکید کرد که نسل‌کشی در نوار غزه، با وجود صحبت برخی افراد درباره «آتش‌بس»، همچنان ادامه دارد. او افزود: «فقط هفته گذشته، ارتش اسرائیل یک کودک فلسطینی ۱۱ ساله را در منطقه‌ای در غزه که منطقه امن محسوب می‌شد، کشت.»

ممدانی همچنین گفت هفته گذشته خانواده‌های فلسطینی را در محل اقامت رسمی خود میزبانی کرده و به روایت‌های آنها از فروپاشی زندگی‌شان گوش داده است. او ادامه داد: «آنچه این افراد (فلسطینی‌ها) می‌خواهند، همان چیزی است که همه می‌خواهند؛ آنها فقط خانواده‌هایشان را می‌خواهند، امنیت و کرامت می‌خواهند.»

ممدانی در انتقاد از حمایت دولت آمریکا از رژیم تروریستی اسرائیل نیز گفت: «دولت آمریکا نه‌تنها شاهد محروم شدن این مردم از همه این حقوق است، بلکه خودش نیز این اقدامات را تامین مالی می‌کند.»

منبع: آناتولی