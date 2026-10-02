باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اعتراضات دانشآموزان دبیرستانی در فرانسه که از هفته گذشته در منطقه پاریس آغاز شده، با گسترش به شهرهای مختلف این کشور همچنان ادامه دارد و در برخی مناطق به خشونت کشیده شده است. مقامهای فرانسوی اعلام کردهاند که بیش از ۴۰۰ مدرسه و مرکز آموزشی امروز تعطیل خواهند بود.
ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرده است که از زمان آغاز اعتراضات تاکنون حدود ۲ هزار نفر بازداشت شدهاند. او میگوید در میان معترضان «اقلیتی فعال و خشن» حضور دارند و ادعا میکند که حتی مشخص نیست همه افراد درگیر، دانشآموز دبیرستانی باشند.
این اعتراضات در ابتدا در واکنش به مشکلاتی مانند کمبود معلم، فرسودگی ساختمانهای مدارس، تعداد بالای دانشآموزان در کلاسها، برنامههای درسی و گرمای شدید کلاسها شکل گرفت، اما طی روزهای اخیر با افزایش درگیریها، به مسئلهای مرتبط با نظم عمومی نیز تبدیل شده است.
در جریان ناآرامیهای روز پنجشنبه، در دستکم دو دبیرستان آتشسوزی رخ داد و در شهر مارسی نیز به سمت برخی معلمان بنزین پاشیده شد؛ هرچند گفته میشود این رخداد ناخواسته بوده است.
همزمان، به گفته منبعی نزدیک به نخستوزیر فرانسه، سازمانهای اطلاعاتی این کشور در نشست بحران اعلام کردهاند که اعتراضات از سوی سیاستمداران چپ رادیکال، از جمله اعضای حزب فرانسه تسلیمناپذیر آغاز شده است. هرچند «لوئی بویار» نماینده این حزب، این ادعا را رد کرده است.
در حال حاضر گفته میشود اعتراضات به کشور همسایه، بلژیک، نیز سرایت کرده و در شهر لیژ دانشآموزان از روز پنجشنبه تجمعهایی برگزار کردهاند.
منبع: رویترز