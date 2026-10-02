باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا اعلام کرده است که کمیته نمایندگان دائم کشور‌های عضو این بلوک امروز برای بررسی وضعیت انرژی در جهان تشکیل جلسه می‌دهد.

سخنگوی ریاست اتحادیه اروپا گفت: «بازار گازوئیل در حال حاضر با کمبود شدید عرضه مواجه است و این مسئله به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان در سراسر جهان منجر شده است.»

پیش‌تر، آنا-کایسا ایتکونن، سخنگوی کمیسیون اروپا اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا تهدید آمریکا برای ممنوع کردن صادرات گازوئیل را «کاملاً رد می‌کند».

او گفت: «ما هرگونه ممنوعیت صادرات گازوئیل را کاملاً رد می‌کنیم. چنین ممنوعیتی به نفع هیچ‌کس نخواهد بود و اعتماد ما به آمریکا به‌عنوان یک شریک قابل اتکا را تضعیف می‌کند».

همزمان، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه با دونالد ترامپ گفت‌و‌گو کرد و خواستار همکاری کشور‌های گروه هفت برای مقابله با وضعیت بازار جهانی سوخت شد. دفتر مکرون اعلام کرد که او در این گفت‌و‌گو بر ضرورت اقدام هماهنگ کشور‌های گروه هفت بدون اعمال محدودیت بر صادرات تأکید کرده است.

این تحولات یک روز پس از افزایش فشار اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا بر کشور‌های اروپایی رخ داد. او از کشور‌های اروپایی خواسته تعهدات قبلی خود را سریع‌تر اجرا کرده و عرضه را افزایش دهند تا اختلالات بازار که به خاطر جنگ ایجاد شده، کاهش یابد.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی نیز می‌گوید کشور‌های اروپایی هنوز بخشی از ذخایری را که در ماه مارس برای کاهش قیمت‌ها وعده داده بودند آزاد کنند، وارد بازار نکرده‌اند.

اعضای آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس با آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر خود موافقت کردند که بزرگ‌ترین آزادسازی ذخایر در تاریخ این نهاد محسوب می‌شود. به گفته بیرول، حدود یک‌سوم این میزان هنوز وارد بازار نشده و امکان آزادسازی بیشتر نیز وجود دارد.

قیمت گازوئیل در آمریکا و اروپا در پی جنگ اخیر علیه کشورمان، به رکورد‌های جدیدی رسیده است. حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه نیز از دیگر عوامل افزایش قیمت‌ها عنوان شده است.

دونالد ترامپ روز چهارشنبه احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا را مطرح کرد؛ اقدامی که برای اتحادیه اروپا نگران‌کننده است، زیرا این بلوک به واردات سوخت‌های فسیلی وابستگی زیادی دارد.

ماروش شفچوویچ، مسئول تجارت اتحادیه اروپا نیز هشدار داده است که ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا می‌تواند «پیامد‌های چشمگیری» برای عملکرد اقتصادی اروپا داشته باشد.

منبع: الجزیره