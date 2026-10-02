بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت دومین سالگرد عملیات وعده صادق ۲ به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دهم مهرماه، یادآور حماسه تاریخی و ماندگار «عملیات وعده صادق ۲» و حمله تاریخی و غرور انگیز نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۳ است؛ عملیاتی که طی آن، ایران مقتدر در پاسخ به شهادت فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت، شهید اسماعیل هنیه، شهید سید حسن نصرالله و شهید سرلشکر پاسدار پاسدار عباس نیلفروشان، قلب اراضی اشغالی را با امواج آتش موشک‌ها و پهپاد‌های نقطه‌زن در هم کوبید و فروریختن حقارت بار هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در معرض دید جهانیان قرار داد.

«وعده صادق ۲» نه تنها مجازاتی سخت برای پاسخ به تجاوزات و جنایات دشمن در سکوت مرگبار مجامع جهانی، بلکه پیامی روشن به دشمنان ملت رشید و عظیم‌الشأن ایران به ویژه رژیم پلید و گرگ‌صفت صهیونیستی بود که: «دوران تهدید بی‌هزینه به پایان رسیده است و هر تعرضی پاسخی پشیمان‌کننده و دردناک در پی خواهد داشت».

این عملیات راهبردی با هدایت و تدبیر سپهبد پاسدار شهید محمد باقری «نماد عقلانیت نظامی و طراح موازنه بازدارندگی»، فرماندهی شجاعانه و الهام‌بخش سپهبد پاسدار شهید حسین سلامی «علمدار میدان و پرچمدار اقتدار انقلاب و گفتمان مقاومت» و «نبوغ فنی و اقتدار تهاجمی» سردار سرافراز سرلشکر پاسدار شهید امیرعلی حاجی‌زاده و «درایت عملیاتی و روحیه جهادی» سردار رشید سرلشکر پاسدار شهید محمود باقری، قدرت موشکی ایران را با شگفتی‌هایش به رخ دشمن صهیونی و حامیان آن به ویژه حاکمان تبهکار کاخ سفید کشید.

با گرامی‌داشت یاد، نام و حماسه‌آفرینی‌های شهیدان جبهه مقاومت و اقتدار ایران اسلامی بویژه امام شهید امت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (اعلی‌الله مقامه الشریف)، تأکید می‌شود اقتدار شگفت‌انگیز سپاه مقتدر مردمی و انقلابی در جنگ تحمیلی دوم و سوم آمریکایی-صهیونی، در کنار سایر نیرو‌های مسلح، آمریکا نیز دشمن اهریمنی را به التماس آتش‌بس وادار ساخت و کلام جاودانه و تاریخی خمینی عزیز (ره) مبنی بر اینکه «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود» را در میدان نبرد به‌صورت عینی تفسیر کرد و امروز این نهاد خادم ملت و حافظ مملکت، به رکن قدرت جمهوری اسلامی در نگاه دوستان و دشمنان تبدیل شده است.

در پایان به ملت شریف، قهرمان و تاریخ ساز ایران و ملت‌های یاری بخش جبهه مقاومت در منطقه اطمینان می‌دهیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سایه تمسک به میراث فکری و عملی امامین کبیر و شهید انقلاب و تبعیت از رهنمود‌های حکیمانه رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، در بلندای صلابت و قاطعیت و اشراف اطلاعاتی بر دارایی‌ها و مناطق آلوده به حضور دشمن امریکایی صهیونی، دست بر ماشه، آماده پاسخگویی قاطع، فوری، دردآور، پشیمان‌کننده و مرگبارتر از عملیات وعده صادق ۲ به هرگونه تهدید، تجاوز، تعرض یا خطای محاسباتی احتمالی اردوگاه شیطان بزرگ و پیاده نظام‌های حقیر منطقه‌ای آنان است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دهم مهر ۱۴۰۵