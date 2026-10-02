مسابقات دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال رده سنی بزرگسالان آقایان از روز شنبه در البرز استارت می‌خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال در رده سنی بزرگسالان آقایان، از روز شنبه به میزبانی استان البرز آغاز می‌شود.

در این رقابت‌ها ۹ تیم، کیان اسکیت میناب، شهرداری فردوس خراسان جنوبی، سروش اسکیت البرز، ویوا تبریز، آهن و فولاد غدیر ایرانیان یزد، راگا شهرری، امین اسکیت اصفهان، هیأت اسکیت استان مازندران و هیات اسکیت استان قم حضور خواهند داشت.

تیم‌های شرکت‌کننده در این مسابقات طی ۲ روز به مصاف یکدیگر می‌روند و بازیکنان حاضر فرصت خواهند داشت توانمندی‌های خود را در رقابت با دیگر مدعیان به نمایش بگذارند.

همچنین عملکرد بازیکنان در جریان این مسابقات مورد ارزیابی کادرفنی قرار خواهد گرفت تا نفرات شایسته برای حضور در اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت رولبال شناسایی شوند.

برچسب ها: اسکیت ، اسکیت رولبال ، رولبال
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