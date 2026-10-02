باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله پایانی اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت سرعت برای حضور در بازی‌های جهانی پاراگوئه از فردا (شنبه) با حضور امیرمهدی یاحقی و یسنا حق‌نظری به عنوان نمایندگان ایران در بازی‌های جهانی پاراگوئه آغاز شده و به مدت یک هفته نیز ادامه خواهد داشت.

در بخش آقایان، محمد آرزومند به عنوان سرمربی و محمد صالحی به عنوان مربی، هدایت تمرینات امیرمهدی یاحقی را بر عهده دارند.

همچنین نیلوفر مردانی به عنوان مربی، مسئولیت آماده‌سازی یسنا حق‌نظری را در بخش بانوان بر عهده دارد.

این مرحله از اردو، آخرین برنامه آماده‌سازی ملی‌پوشان پیش از اعزام به بازی‌های جهانی پاراگوئه محسوب می‌شود و تمرینات با هدف رسیدن ورزشکاران به بالاترین سطح آمادگی برای حضور در این رویداد بین‌المللی دنبال خواهد شد.

امیرمهدی یاحقی و یسنا حق‌نظری نمایندگان اسکیت سرعت ایران در بازی‌های جهانی پاراگوئه خواهند بود و در روز‌های آینده پس از پایان این اردو، راهی محل برگزاری مسابقات خواهند شد.