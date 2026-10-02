باشگاه خبرنگاران جوان - رضوان حکیمزاده درباره آمار بازماندگان از تحصیل اظهار کرد: در سال تحصیلی گذشته در دوره ابتدایی ۱۴۰ هزار بازمانده از تحصیل داشتیم که برای نخستین بار حدود ۴۸ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل را شناسایی، جذب و به مدرسه بازگرداندیم.
وی افزود: برای سال تحصیلی جدید نیز در آغاز سال تحصیلی، پیگیر وضعیت ثبت نام همه دانشآموزان بودیم و پیش از شروع سال تحصیلی، برای آن دسته از دانشآموزانی که کد ملی آنها را داریم و همچنان در مدرسه ثبتنام نکرده بودند، برای خانوادههایشان پیامک ارسال شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همکاری برونسازمانی خوبی در این زمینه در سال گذشته داشتیم که انشاءالله امسال نیز ادامه پیدا میکند.
حکیمزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهوری بر ضرورت حضور همه کودکان در مدرسه گفت: با توجه به تأکیدی که رئیس جمهوری دارند مبنی بر اینکه آموزش حق هر کودکی است و همه دانشآموزان باید در مدرسه باشند، موضوع جذب بازماندگان از تحصیل و کاهش فقر یادگیری در دستور کار استانداران سراسر کشور و فرمانداران قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع در شوراهای آموزش و پرورش استان و شوراهای آموزش و پرورش شهرستان بهصورت مرتب دنبال میشود و ظرفیت همه دستگاهها پای کار میآید تا انشاءالله بتوانیم حضور همه دانشآموزان واجبالتعلیم را در مدارس داشته باشیم.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت