تفاهم‌نامه همکاری بانک ملی ایران و استانداری اردبیل با هدف حمایت از تولید، اشتغال‌آفرینی و تأمین مالی واحدهای تولیدی استان در جریان سفر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان سفر رئیس کل بانک مرکزی با مشایعت محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی ایران به استان اردبیل و حضور در همایش ملی «شیوه‌های نوین تأمین مالی»، این تفاهم‌نامه با استاندار اردبیل امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک ملی ایران در چارچوب ابزار‌های نوین تأمین مالی، تا سقف سه همت سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی استان اردبیل را تأمین خواهد کرد. این تأمین مالی از طریق ایجاد تعهد و با استفاده از ابزار‌هایی همچون اوراق گام، ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی انجام می‌شود.

همایش ملی «شیوه‌های نوین تأمین مالی» با حضور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی، مدیرعامل بانک ملی ایران، جمعی از مدیران ارشد سایر بانک‌ها، استاندار و معاونان استانداری اردبیل، نماینده ولی‌فقیه در استان، جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدیران اقتصادی و نظارتی، فعالان بخش خصوصی، نمایندگان اتاق بازرگانی و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

معرفی و توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی از جمله اوراق گام، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی و استفاده از ظرفیت این ابزار‌ها برای تأمین مالی واحد‌های تولیدی، صنایع و طرح‌های زیرساختی، محور اصلی این همایش بود.

رئیس کل بانک مرکزی در این همایش بر توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد و گفت استفاده از این ابزار‌ها در اقتصاد‌های پیشرفته سهم قابل توجهی دارد.

به گفته وی، این روش‌ها با ایجاد تعهد بانکی، تأمین مالی را به سمت تولید و زنجیره تأمین هدایت می‌کنند و بدون اتکا به منابع نقدی بانک، امکان تأمین نیاز مالی واحد‌های تولیدی را فراهم می‌سازند.

در پایان این همایش، تفاهم‌های همکاری میان بانک‌ها و مجموعه مدیریت استان اردبیل با هدف تقویت تأمین مالی بخش تولید، به صورت نمادین و با حضور رئیس کل بانک مرکزی به امضا رسید که تفاهم‌نامه بانک ملی ایران و استانداری اردبیل نیز در همین چارچوب منعقد شد.

منبع: بانک ملی

برچسب ها: بانک ملی ایران ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
وزارت اقتصاد در صدر ابر بدهکاران بانک ملی اعلام شد
بانک مرکزی عراق فعالیت مجدد بانک ملی ایران را ابلاغ کرد
همراه بام ملی‌ دچار اختلال شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی/ احراز هویت در کمتر از ۱۵ ثانیه
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۰ مهر
بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اخیر بازار ارز
تداوم ترافیک هوایی با ۱۲ کشور همسایه
قیمت خرید هر کیلو به ۱۷۰ هزار تومان رسید
آغاز اجرای آزمایشی طرح «اعتبار ایرانیان» در دو بانک‌
آیا رقابت؛ تنها راه نجات بازار خودرو است؟
مطالبات گندمکاران هفته آتی تسویه می‌شود
نگرانی بابت تامین تخم مرغ نداریم/ متوسط تولید ماهانه تخم مرغ ۱۱۵ هزار تن
پرواز‌های ایران و عراق به زودی از سر گرفته می‌شود
آخرین اخبار
بانک ملی ایران تا سقف ۳ همت واحدهای تولیدی اردبیل را تأمین مالی می‌کند
بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اخیر بازار ارز
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۰ مهر
قیمت خرید هر کیلو به ۱۷۰ هزار تومان رسید
آغاز اجرای آزمایشی طرح «اعتبار ایرانیان» در دو بانک‌
قیمت هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۵۰۰ هزار تومان
الگوی زراعت چوب تا اواسط پاییز اعلام می‌شود
ظرفیت ۲.۳ میلیارد دلاری بازار اوراسیا برای تجارت ایران/ فرصت جدید با اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد
جزئیات فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی/ احراز هویت در کمتر از ۱۵ ثانیه
پرواز‌های ایران و عراق به زودی از سر گرفته می‌شود
توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک با افغانستان، کلید رونق شرق کشور
تداوم ترافیک هوایی با ۱۲ کشور همسایه
آیا رقابت؛ تنها راه نجات بازار خودرو است؟
مطالبات گندمکاران هفته آتی تسویه می‌شود
نگرانی بابت تامین تخم مرغ نداریم/ متوسط تولید ماهانه تخم مرغ ۱۱۵ هزار تن
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز شنبه
تاکید ایران و ارمنستان بر رفع موانع مرزی و افزایش ظرفیت ترانزیت
علت نوسان قیمت محصولات پروتئینی در بازار چیست؟
ترافیک سنگین در آزادراه تهران- شمال
کشاورزان از ورود روان آب به باغ و مزارع جلوگیری کنند
دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کریدورهای ترانزیتی را تسهیل کند + فیلم
رشد ۱۳.۳ درصدی حمل کالا از دریای خزر