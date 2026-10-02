باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان سفر رئیس کل بانک مرکزی با مشایعت محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی ایران به استان اردبیل و حضور در همایش ملی «شیوه‌های نوین تأمین مالی»، این تفاهم‌نامه با استاندار اردبیل امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، بانک ملی ایران در چارچوب ابزار‌های نوین تأمین مالی، تا سقف سه همت سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی استان اردبیل را تأمین خواهد کرد. این تأمین مالی از طریق ایجاد تعهد و با استفاده از ابزار‌هایی همچون اوراق گام، ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی انجام می‌شود.

همایش ملی «شیوه‌های نوین تأمین مالی» با حضور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی، مدیرعامل بانک ملی ایران، جمعی از مدیران ارشد سایر بانک‌ها، استاندار و معاونان استانداری اردبیل، نماینده ولی‌فقیه در استان، جمعی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مدیران اقتصادی و نظارتی، فعالان بخش خصوصی، نمایندگان اتاق بازرگانی و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

معرفی و توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی از جمله اوراق گام، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی و استفاده از ظرفیت این ابزار‌ها برای تأمین مالی واحد‌های تولیدی، صنایع و طرح‌های زیرساختی، محور اصلی این همایش بود.

رئیس کل بانک مرکزی در این همایش بر توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد و گفت استفاده از این ابزار‌ها در اقتصاد‌های پیشرفته سهم قابل توجهی دارد.

به گفته وی، این روش‌ها با ایجاد تعهد بانکی، تأمین مالی را به سمت تولید و زنجیره تأمین هدایت می‌کنند و بدون اتکا به منابع نقدی بانک، امکان تأمین نیاز مالی واحد‌های تولیدی را فراهم می‌سازند.

در پایان این همایش، تفاهم‌های همکاری میان بانک‌ها و مجموعه مدیریت استان اردبیل با هدف تقویت تأمین مالی بخش تولید، به صورت نمادین و با حضور رئیس کل بانک مرکزی به امضا رسید که تفاهم‌نامه بانک ملی ایران و استانداری اردبیل نیز در همین چارچوب منعقد شد.

منبع: بانک ملی