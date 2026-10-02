باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میسا المصری، استاد علوم سیاسی در استانبول، معتقد است ایران نیازی به ایجاد موازنه در برابر برتری نظامی آمریکا ندارد و توانایی تهران برای افزایش هزینه ادامه جنگ، به‌ویژه از طریق تاثیرگذاری بر جریان نفت و تنگه هرمز، می‌تواند به‌عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات عمل کند و واشنگتن را به بازنگری در محاسبات خود درباره روند درگیری وادارد.

المصری در گفت‌و‌گو با رادیو «اسپوتنیک» گفت: «واشنگتن تلاش می‌کند برتری نظامی خود را به امتیاز سیاسی از ایران تبدیل کند، در حالی که تهران تلاش دارد توانایی خود برای ایجاد اختلال در تنگه هرمز و مقاومت اقتصادی‌اش را به اهرمی در مذاکرات تبدیل کند. مسیر مذاکرات نیز بسته نشده است؛ با وجود نبود اعتماد میان دو طرف، ادامه میانجیگری قطر موجب خوش‌بینی است و می‌تواند زمینه را برای مذاکراتی جدی‌تر فراهم کند.»

او افزود: «ایران نیازی ندارد از نظر نظامی با آمریکا موازنه ایجاد کند، زیرا ابزار‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند هزینه ادامه جنگ را بسیار بالا ببرد؛ موضوعی که نه آمریکا، نه کشور‌های اروپایی و نه هیچ طرف دیگری در این درگیری خواهان آن نیست.»

المصری ادامه داد: «کافی است ایران کاری کند که ادامه جنگ بر قیمت نفت تاثیر بگذارد، به‌ویژه اینکه رای‌دهنده آمریکایی به دنبال تامین امنیت معیشتی خود است و سیاست ایران برای او در برابر تسویه‌حساب‌های سیاسی اهمیت چندانی ندارد.»

او پیش‌بینی کرد که «جنگ پس از سوم نوامبر، یعنی زمان برگزاری انتخابات آمریکا، با آنچه پیش از این تاریخ رخ می‌دهد، کاملا متفاوت خواهد بود.»

منبع: اسپوتنیک