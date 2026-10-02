یک استاد علوم سیاسی در استانبول معتقد است ایران با تاثیرگذاری بر جریان نفت و تنگه هرمز می‌تواند هزینه ادامه جنگ را افزایش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میسا المصری، استاد علوم سیاسی در استانبول، معتقد است ایران نیازی به ایجاد موازنه در برابر برتری نظامی آمریکا ندارد و توانایی تهران برای افزایش هزینه ادامه جنگ، به‌ویژه از طریق تاثیرگذاری بر جریان نفت و تنگه هرمز، می‌تواند به‌عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات عمل کند و واشنگتن را به بازنگری در محاسبات خود درباره روند درگیری وادارد.

المصری در گفت‌و‌گو با رادیو «اسپوتنیک» گفت: «واشنگتن تلاش می‌کند برتری نظامی خود را به امتیاز سیاسی از ایران تبدیل کند، در حالی که تهران تلاش دارد توانایی خود برای ایجاد اختلال در تنگه هرمز و مقاومت اقتصادی‌اش را به اهرمی در مذاکرات تبدیل کند. مسیر مذاکرات نیز بسته نشده است؛ با وجود نبود اعتماد میان دو طرف، ادامه میانجیگری قطر موجب خوش‌بینی است و می‌تواند زمینه را برای مذاکراتی جدی‌تر فراهم کند.»

او افزود: «ایران نیازی ندارد از نظر نظامی با آمریکا موازنه ایجاد کند، زیرا ابزار‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند هزینه ادامه جنگ را بسیار بالا ببرد؛ موضوعی که نه آمریکا، نه کشور‌های اروپایی و نه هیچ طرف دیگری در این درگیری خواهان آن نیست.»

المصری ادامه داد: «کافی است ایران کاری کند که ادامه جنگ بر قیمت نفت تاثیر بگذارد، به‌ویژه اینکه رای‌دهنده آمریکایی به دنبال تامین امنیت معیشتی خود است و سیاست ایران برای او در برابر تسویه‌حساب‌های سیاسی اهمیت چندانی ندارد.»

او پیش‌بینی کرد که «جنگ پس از سوم نوامبر، یعنی زمان برگزاری انتخابات آمریکا، با آنچه پیش از این تاریخ رخ می‌دهد، کاملا متفاوت خواهد بود.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ با ایران
خبرهای مرتبط
شریعتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
تنش با آمریکا تا پایان دوره ترامپ از بین نمی‌رود/ چین می‌تواند نقش میانجی‌گری ایفا کند
هدف گیری چند نفتکش متخلف در تنگه هرمز
عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اگر جمهوری‌خواهان پیروز نشوند، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
یاوه گویی ترامپ درباره توان موشکی ایران
حملات هوایی عربستان به صعده یمن؛ ریاض مدعی رهگیری موشک انصارالله شد
جنجال در آمریکا بر سر سخنان مذهبی هگست در پنتاگون
یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت
سقوط هواپیمای سبک اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی؛ یک کشته و یک زخمی
رئیس‌جمهور کره جنوبی، اوکراین را به اقدامات بیشتر تهدید کرد
نخست‌وزیران ژاپن و قطر درباره جنگ ایران و آمریکا رایزنی کردند
موتگی در تماس با عراقچی: برای پیشبرد دیپلماسی تلاش می‌کنیم
آخرین اخبار
استاد علوم سیاسی: تنگه هرمز اهرم ایران برای افزایش هزینه جنگ است
اتحادیه اروپا برای بررسی بحران انرژی تشکیل جلسه می‌دهد
ادامه اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ بیش از ۴۰۰ مدرسه تعطیل می‌شوند
ممدانی: نسل‌کشی در غزه ادامه دارد
ائتلاف مکه در ریاض تشکیل جلسه می‌دهد
مکرون خواستار هماهنگی گروه هفت برای کاهش قیمت سوخت شد
واکنش تند اتحادیه اروپا به تهدید آمریکا درباره صادرات گازوئیل
تداوم اعتراضات دانشجویی در فرانسه؛ صد‌ها مدرسه تعطیل و ده‌ها نفر زخمی شدند
نظرسنجی معاریو: هیچ‌یک از دو اردوگاه در انتخابات اسرائیل به اکثریت نمی‌رسند
سقوط هواپیمای سبک اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی؛ یک کشته و یک زخمی
پسکوف: اوکراین به دلیل حملات دریایی «باید بهای آن را بپردازد»
نخست‌وزیران ژاپن و قطر درباره جنگ ایران و آمریکا رایزنی کردند
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
روزنامه یومیوری: ژاپن در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه روسیه است
رئیس‌جمهور کره جنوبی، اوکراین را به اقدامات بیشتر تهدید کرد
موتگی در تماس با عراقچی: برای پیشبرد دیپلماسی تلاش می‌کنیم
قرارداد ۲۴.۴ میلیارد دلاری آمریکا برای تسریع تولید موشک‌های SM-۶
حملات هوایی عربستان به صعده یمن؛ ریاض مدعی رهگیری موشک انصارالله شد
یاوه گویی ترامپ درباره توان موشکی ایران
آکسیوس: آمریکا دو سامانه پاتریوت دیگر در عربستان و قطر مستقر کرد
ترکیه دیدار مقام‌های سوریه و حزب‌الله در این کشور را تکذیب کرد
یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت
اگر جمهوری‌خواهان پیروز نشوند، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد
جنجال در آمریکا بر سر سخنان مذهبی هگست در پنتاگون
حمایت مالی داماد ترامپ از ارتش صهیونیستی فاش شد
یمن ادعای عربستان درباره حمله به نیروگاه مدینه را رد کرد
پوتین از «شجاعت و مقاومت» ایران در برابر حملات آمریکا تمجید کرد
پرواز امارات از دبی به لندن در فرانکفورت فرود اضطراری کرد
پوتین: تا لغو تحریم‌ها علیه روسیه، گازوئیل خود را به بازار جهانی عرضه نمی‌کنیم
وزیر خارجه عراق: با آمریکا و ایران روابط نزدیکی داریم