باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین زارع پس از کسب مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا، گفت: خدا را شکر میکنم که برای دومین بار موفق به کسب مدال طلای بازیهای آسیایی شدم. این مسابقات شرایط خاص خودش را داشت؛ هم از نظر اهمیت رقابتها و هم به دلیل هدف اصلی ما که حضور قدرتمند در مسابقات جهانی است. با آمادگی برای این رقابتها به بازیهای آسیایی آمدیم و خوشبختانه توانستم به مدال طلا برسم.
وی ادامه داد: رقبای بسیار خوبی در این مسابقات حضور داشتند و همه تیمها با نفرات اصلی خودشان آمده بودند. سطح رقابتها بالا بود و مشخص شد که هیچ حریفی را نمیتوان دستکم گرفت. شاید خیلیها از قبل مدال طلا را برای من کنار گذاشته بودند، اما شرایط مسابقات نشان داد که برای رسیدن به قهرمانی باید زحمت زیادی کشید. خدا را شکر میکنم که توانستم با دعای مردم و تلاش کادر فنی، مربیان و عوامل فدراسیون به این مدال برسم و شرمنده آنها نشوم.
قهرمان وزن فوقسنگین کشتی آزاد ایران درباره مبارزه حساس خود مقابل حریف قزاقستانی گفت: شناختی که از این کشتیگیر داشتم، باعث شد با این ذهنیت وارد مسابقه شوم که قبلاً بهراحتی شکستش داده بودم. متأسفانه با همان تفکر کشتی را شروع کردم و در جریان مبارزه، زمانی که به خودم آمدم، انرژی زیادی از دست داده بودم. با این حال، به کمک مربیان تغییر تاکتیک دادیم و خدا را شکر توانستم این کشتی حساس را با پیروزی پشت سر بگذارم.
زارع افزود: امیدوارم اگر در مسابقات آینده دوباره با این حریف روبهرو شدم، بتوانم با اختلاف بیشتری و با کشتی مطمئنتری به پیروزی برسم. این مسابقه تجربه مهمی برای من بود و نشان داد که در هیچ رقابتی نباید حریف را دستکم گرفت.
دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا در پایان درباره تصمیم خود برای تقدیم این مدال گفت: نیت قلبی من همیشه این بوده که هر مدال طلایی را که در مسابقات جهانی، بازیهای آسیایی و انشاءالله در آینده در المپیک به دست میآورم، به آقا علیبنموسیالرضا(ع) تقدیم کنم و آن را به موزه آستان قدس رضوی ببرم.
وی خاطرنشان کرد: این مدال هم در کنار سایر مدالهایم قرار خواهد گرفت. من صاحب اصلی این مدالها را امام رضا(ع) میدانم و معتقدم هرچه به دست آوردهام، به لطف و عنایت ایشان بوده است. به همین دلیل، مدال طلای بازیهای آسیایی ناگویا را هم با افتخار به امام رضا(ع) تقدیم میکنم.
منبع: ایرنا