همزمان با رکوردشکنی قیمت گازوئیل و تلاش اروپا و آمریکا برای افزایش عرضه، چین صادرات بنزین و گازوئیل را در ماه اکتبر متوقف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بحران جهانی گازوئیل با افزایش قیمت‌ها به سطوح بی‌سابقه تشدید شده است؛ همزمان اروپا و آمریکا برای افزایش عرضه در بازار تلاش می‌کنند. در همین حال، چین تصمیم گرفته است صادرات فرآورده‌های نفتی خود را در ماه اکتبر جاری متوقف کند تا نیاز‌های بازار داخلی خود را تامین کند.

سلام کیالی، خبرنگار الجزیره در بروکسل، گفت کشور‌های اتحادیه اروپا بر ضرورت اتخاذ موضعی مشترک درباره برداشت از ذخایر راهبردی توافق دارند. به گفته او، پیشنهاد‌های مطرح‌شده شامل برداشت ۵۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر کشور‌های اتحادیه اروپا است و قرار است حجم مشابهی از نفت خام یا گازوئیل نیز از ذخایر کشور‌های عضو آژانس بین‌المللی انرژی برداشت شود.

کیالی افزود کمیسیون اروپا بر ضرورت هماهنگی هرگونه برداشت با آژانس بین‌المللی انرژی تاکید کرده است. این آژانس نیز در نشست خود اعلام کرد که بازار‌ها در حال حاضر از نظر واردات و عرضه، وضعیت نسبتا مناسبی دارند، هرچند با کمبود‌هایی در عرضه مواجه هستند.

او توضیح داد بحران کنونی که اروپا و جهان با آن روبه‌رو هستند، بیش از آنکه ناشی از کمبود شدید عرضه باشد، به افزایش قیمت‌ها مربوط می‌شود؛ قیمت‌های بالای سوخت اکنون فشار زیادی بر مصرف‌کنندگان در کشور‌های اتحادیه اروپا و اعضای آژانس بین‌المللی انرژی وارد کرده است.

خبرنگار الجزیره همچنین از نارضایتی کشور‌های اروپایی از درخواست آمریکا برای برداشت حدود ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر فرانسه و آلمان خبر داد و گفت کشور‌های اتحادیه اروپا معتقدند چنین اقدامی باید از طریق آژانس بین‌المللی انرژی انجام شود، زیرا این نهاد مسئول هماهنگی برداشت از ذخایر است.

کیالی افزود برداشت حجمی که واشنگتن خواستار آن است، ممکن است به معنای مصرف حدود ۴۰ درصد از ذخایر راهبردی برخی کشور‌های اروپایی باشد؛ موضوعی که نگرانی‌هایی درباره تاثیر آن بر امنیت انرژی، صنعت و بازار‌ها ایجاد کرده است، به‌ویژه اگر بحران تنگه هرمز ماه‌ها ادامه پیدا کند و توافقی میان ایران و آمریکا حاصل نشود.

چین صادرات سوخت را متوقف می‌کند

در پکن، شیما جو‌ای‌ای، خبرنگار الجزیره، گفت تصمیم چین برای توقف صادرات بنزین و گازوئیل در ماه اکتبر به دو عامل اصلی مرتبط است؛ نخست، بحران عرضه جهانی ناشی از تنش‌ها در تنگه هرمز و کاهش حجم نفت وارداتی چین از غرب آسیا و دوم، افزایش تقاضای داخلی در تعطیلات روز ملی چین.

او توضیح داد ذخایر تجاری بنزین و سوخت چین کاهش یافته و همین امر کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات، نهاد مسئول نظام سهمیه صادرات نفت پالایش‌شده، را به توقف موقت صادرات بنزین و گازوئیل در ماه اکتبر واداشته است تا نیاز‌های بازار داخلی تامین شود.

خبرنگار الجزیره گفت کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات از شرکت‌های بزرگ پالایش نفت چین خواسته است قرارداد‌های تجاری جدید را متوقف کنند و همچنین محموله‌های صادراتی برنامه‌ریزی‌شده برای ماه اکتبر را متوقف کنند. شرکت‌هایی از جمله پتروچاینا نیز مشمول این تصمیم هستند تا زمانی که نیاز‌های بازار داخلی تامین شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: قیمت گازوئیل ، بحران سوخت ، ذخایر استراتژیک
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