رئیس جمهور آمریکا می‌گوید کشور‌های اروپایی با آزادسازی حجم زیادی از ذخایر گازوئیل خود موافقت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی اختلافات اخیر بین آمریکا و اروپا بر سر عرضه گازوئیل برای کنترل قیمت سوخت، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد کشور‌های اروپایی با آزادسازی حجم زیادی از ذخایر گازوئیل خود موافقت کرده‌اند و این روند بلافاصله آغاز خواهد شد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «اروپا با آزادسازی حجم زیادی از ذخایر گازوئیل خود موافقت کرده است. این روند بلافاصله آغاز خواهد شد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم».

در روز‌های اخیر، اختلاف‌ها بر سر نحوه مقابله با افزایش قیمت گازوئیل بین اروپا و آمریکا بالا گرفته است. ترامپ روز چهارشنبه احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا را مطرح کرد و همزمان از کشور‌های اروپایی خواست بخشی از ذخایر سوخت خود را آزاد کنند.

در ادامه، اتحادیه اروپا این تهدید را «کاملاً رد کرد» و گفت که چنین اقدامی به نفع هیچ یک از طرف‌ها نخواهد بود. 

اواخر اسفند سال گذشته، اعضای آژانس بین‌المللی انرژی با آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر خود موافقت کرده بودند، اما به گفته فاتح بیرول، دبیرکل این آژانس، حدود یک‌سوم این میزان هنوز وارد بازار نشده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: ذخایر سوخت ، گازوئیل ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
مکرون خواستار هماهنگی گروه هفت برای کاهش قیمت سوخت شد
اتحادیه اروپا برای بررسی بحران انرژی تشکیل جلسه می‌دهد
واکنش تند اتحادیه اروپا به تهدید آمریکا درباره صادرات گازوئیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اگر جمهوری‌خواهان پیروز نشوند، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
یاوه گویی ترامپ درباره توان موشکی ایران
حملات هوایی عربستان به صعده یمن؛ ریاض مدعی رهگیری موشک انصارالله شد
یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت
جنجال در آمریکا بر سر سخنان مذهبی هگست در پنتاگون
سقوط هواپیمای سبک اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی؛ یک کشته و یک زخمی
رئیس‌جمهور کره جنوبی، اوکراین را به اقدامات بیشتر تهدید کرد
نخست‌وزیران ژاپن و قطر درباره جنگ ایران و آمریکا رایزنی کردند
موتگی در تماس با عراقچی: برای پیشبرد دیپلماسی تلاش می‌کنیم
آخرین اخبار
ترامپ: اروپا با آزادسازی ذخایر گازوئیل خود موافقت کرد
بحران گازوئیل در جهان؛ چین صادرات سوخت را متوقف کرد
استاد علوم سیاسی: تنگه هرمز اهرم ایران برای افزایش هزینه جنگ است
اتحادیه اروپا برای بررسی بحران انرژی تشکیل جلسه می‌دهد
ادامه اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ بیش از ۴۰۰ مدرسه تعطیل می‌شوند
ممدانی: نسل‌کشی در غزه ادامه دارد
ائتلاف مکه در ریاض تشکیل جلسه می‌دهد
مکرون خواستار هماهنگی گروه هفت برای کاهش قیمت سوخت شد
واکنش تند اتحادیه اروپا به تهدید آمریکا درباره صادرات گازوئیل
تداوم اعتراضات دانشجویی در فرانسه؛ صد‌ها مدرسه تعطیل و ده‌ها نفر زخمی شدند
نظرسنجی معاریو: هیچ‌یک از دو اردوگاه در انتخابات اسرائیل به اکثریت نمی‌رسند
سقوط هواپیمای سبک اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی؛ یک کشته و یک زخمی
پسکوف: اوکراین به دلیل حملات دریایی «باید بهای آن را بپردازد»
نخست‌وزیران ژاپن و قطر درباره جنگ ایران و آمریکا رایزنی کردند
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
روزنامه یومیوری: ژاپن در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه روسیه است
رئیس‌جمهور کره جنوبی، اوکراین را به اقدامات بیشتر تهدید کرد
موتگی در تماس با عراقچی: برای پیشبرد دیپلماسی تلاش می‌کنیم
قرارداد ۲۴.۴ میلیارد دلاری آمریکا برای تسریع تولید موشک‌های SM-۶
حملات هوایی عربستان به صعده یمن؛ ریاض مدعی رهگیری موشک انصارالله شد
یاوه گویی ترامپ درباره توان موشکی ایران
آکسیوس: آمریکا دو سامانه پاتریوت دیگر در عربستان و قطر مستقر کرد
ترکیه دیدار مقام‌های سوریه و حزب‌الله در این کشور را تکذیب کرد
یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت
اگر جمهوری‌خواهان پیروز نشوند، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد
جنجال در آمریکا بر سر سخنان مذهبی هگست در پنتاگون
حمایت مالی داماد ترامپ از ارتش صهیونیستی فاش شد
یمن ادعای عربستان درباره حمله به نیروگاه مدینه را رد کرد
پوتین از «شجاعت و مقاومت» ایران در برابر حملات آمریکا تمجید کرد
پرواز امارات از دبی به لندن در فرانکفورت فرود اضطراری کرد