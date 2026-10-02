باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی اختلافات اخیر بین آمریکا و اروپا بر سر عرضه گازوئیل برای کنترل قیمت سوخت، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد کشور‌های اروپایی با آزادسازی حجم زیادی از ذخایر گازوئیل خود موافقت کرده‌اند و این روند بلافاصله آغاز خواهد شد.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «اروپا با آزادسازی حجم زیادی از ذخایر گازوئیل خود موافقت کرده است. این روند بلافاصله آغاز خواهد شد. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم».

در روز‌های اخیر، اختلاف‌ها بر سر نحوه مقابله با افزایش قیمت گازوئیل بین اروپا و آمریکا بالا گرفته است. ترامپ روز چهارشنبه احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکا را مطرح کرد و همزمان از کشور‌های اروپایی خواست بخشی از ذخایر سوخت خود را آزاد کنند.

در ادامه، اتحادیه اروپا این تهدید را «کاملاً رد کرد» و گفت که چنین اقدامی به نفع هیچ یک از طرف‌ها نخواهد بود.

اواخر اسفند سال گذشته، اعضای آژانس بین‌المللی انرژی با آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر خود موافقت کرده بودند، اما به گفته فاتح بیرول، دبیرکل این آژانس، حدود یک‌سوم این میزان هنوز وارد بازار نشده است.

منبع: رویترز