باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کشور‌های عضو گروه هفت و شرکای آنها قرار است در پی فشار دولت دونالد ترامپ برای مهار قیمت سوخت، تا ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نفت و گازوئیل خود را آزاد کنند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و رئیس فعلی گروه هفت، دقایقی پیش در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که این آزادسازی با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی و طی چهار ماه آینده انجام خواهد شد.

مکرون افزود که هدف گروه هفت از این اقدام، کاهش قیمت سوخت است.

افزایش شدید قیمت نفت و مخصوصاً گازوئیل در پی جنگ علیه ایران و اختلال در جریان انتقال انرژی از آسیای غربی شروع شده است. بر این اساس، بسته بودن یا مختل شدن عبور محموله‌ها از تنگه هرمز عرضه جهانی را تحت فشار گذاشته و هم‌زمان جنگ روسیه و اوکراین و اختلال در پالایشگاه‌ها و صادرات روسیه نیز به بازار گازوئیل فشار وارد کرده است.

گازوئیل اهمیت ویژه‌ای دارد، چون کامیون‌ها، کشتی‌ها، قطار‌های باری، تراکتور‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی از آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و در نهایت قیمت کالا‌ها را بالا ببرد.

بر اساس ارقام منتشر شده، قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد‌های جدید رسیده و دولت ترامپ برای افزایش عرضه و پایین آوردن قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته است.

ترامپ این هفته از اروپا خواست ذخایر اضطراری گازوئیل خود را آزاد کند.

طبق گزارش رویترز که اواخر این هفته منتشر شد، دولت آمریکا به‌طور مشخص از فرانسه و آلمان خواسته بود ذخایر خود را آزاد کنند و هشدار داده بود اگر اروپا همکاری نکند، واشنگتن ممکن است صادرات گازوئیل آمریکا را ممنوع کند.

منبع: بلومبرگ