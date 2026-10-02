بنا به گفته رئیس جمهور فرانسه، کشور‌های گروه هفت طی چهار ماه آینده تا ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و گازوئیل از ذخایر اضطراری خود آزاد خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کشور‌های عضو گروه هفت و شرکای آنها قرار است در پی فشار دولت دونالد ترامپ برای مهار قیمت سوخت، تا ۱۰۰ میلیون بشکه از ذخایر اضطراری نفت و گازوئیل خود را آزاد کنند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه و رئیس فعلی گروه هفت، دقایقی پیش در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد که این آزادسازی با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی و طی چهار ماه آینده انجام خواهد شد.

مکرون افزود که هدف گروه هفت از این اقدام، کاهش قیمت سوخت است.

 افزایش شدید قیمت نفت و مخصوصاً گازوئیل در پی جنگ علیه ایران و اختلال در جریان انتقال انرژی از آسیای غربی شروع شده است. بر این اساس، بسته بودن یا مختل شدن عبور محموله‌ها از تنگه هرمز عرضه جهانی را تحت فشار گذاشته و هم‌زمان جنگ روسیه و اوکراین و اختلال در پالایشگاه‌ها و صادرات روسیه نیز به بازار گازوئیل فشار وارد کرده است.

گازوئیل اهمیت ویژه‌ای دارد، چون کامیون‌ها، کشتی‌ها، قطار‌های باری، تراکتور‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی از آن استفاده می‌کنند؛ بنابراین افزایش قیمت گازوئیل می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و در نهایت قیمت کالا‌ها را بالا ببرد.

بر اساس ارقام منتشر شده، قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد‌های جدید رسیده و دولت ترامپ برای افزایش عرضه و پایین آوردن قیمت‌ها تحت فشار قرار گرفته است. 

ترامپ این هفته از اروپا خواست ذخایر اضطراری گازوئیل خود را آزاد کند.

طبق گزارش رویترز که اواخر این هفته منتشر شد، دولت آمریکا به‌طور مشخص از فرانسه و آلمان خواسته بود ذخایر خود را آزاد کنند و هشدار داده بود اگر اروپا همکاری نکند، واشنگتن ممکن است صادرات گازوئیل آمریکا را ممنوع کند.

منبع: بلومبرگ

برچسب ها: امانوئل مکرون ، رئیس جمهور فرانسه ، گروه هفت
خبرهای مرتبط
مکرون خواستار هماهنگی گروه هفت برای کاهش قیمت سوخت شد
اتحادیه اروپا برای بررسی بحران انرژی تشکیل جلسه می‌دهد
ریسپانسیبل استیت کرافت گزارش داد:
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اگر جمهوری‌خواهان پیروز نشوند، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
یاوه گویی ترامپ درباره توان موشکی ایران
حملات هوایی عربستان به صعده یمن؛ ریاض مدعی رهگیری موشک انصارالله شد
یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت
جنجال در آمریکا بر سر سخنان مذهبی هگست در پنتاگون
سقوط هواپیمای سبک اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی؛ یک کشته و یک زخمی
رئیس‌جمهور کره جنوبی، اوکراین را به اقدامات بیشتر تهدید کرد
نخست‌وزیران ژاپن و قطر درباره جنگ ایران و آمریکا رایزنی کردند
موتگی در تماس با عراقچی: برای پیشبرد دیپلماسی تلاش می‌کنیم
آخرین اخبار
ترامپ: اروپا با آزادسازی ذخایر گازوئیل خود موافقت کرد
بحران گازوئیل در جهان؛ چین صادرات سوخت را متوقف کرد
استاد علوم سیاسی: تنگه هرمز اهرم ایران برای افزایش هزینه جنگ است
اتحادیه اروپا برای بررسی بحران انرژی تشکیل جلسه می‌دهد
ادامه اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه؛ بیش از ۴۰۰ مدرسه تعطیل می‌شوند
ممدانی: نسل‌کشی در غزه ادامه دارد
ائتلاف مکه در ریاض تشکیل جلسه می‌دهد
مکرون خواستار هماهنگی گروه هفت برای کاهش قیمت سوخت شد
واکنش تند اتحادیه اروپا به تهدید آمریکا درباره صادرات گازوئیل
تداوم اعتراضات دانشجویی در فرانسه؛ صد‌ها مدرسه تعطیل و ده‌ها نفر زخمی شدند
نظرسنجی معاریو: هیچ‌یک از دو اردوگاه در انتخابات اسرائیل به اکثریت نمی‌رسند
سقوط هواپیمای سبک اسرائیلی در شمال فلسطین اشغالی؛ یک کشته و یک زخمی
پسکوف: اوکراین به دلیل حملات دریایی «باید بهای آن را بپردازد»
نخست‌وزیران ژاپن و قطر درباره جنگ ایران و آمریکا رایزنی کردند
جنگ ایران و شکاف میان سیاست جنگی ترامپ و مطالبات اقتصادی رأی‌دهندگان
روزنامه یومیوری: ژاپن در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه روسیه است
رئیس‌جمهور کره جنوبی، اوکراین را به اقدامات بیشتر تهدید کرد
موتگی در تماس با عراقچی: برای پیشبرد دیپلماسی تلاش می‌کنیم
قرارداد ۲۴.۴ میلیارد دلاری آمریکا برای تسریع تولید موشک‌های SM-۶
حملات هوایی عربستان به صعده یمن؛ ریاض مدعی رهگیری موشک انصارالله شد
یاوه گویی ترامپ درباره توان موشکی ایران
آکسیوس: آمریکا دو سامانه پاتریوت دیگر در عربستان و قطر مستقر کرد
ترکیه دیدار مقام‌های سوریه و حزب‌الله در این کشور را تکذیب کرد
یونان ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده گرفت
اگر جمهوری‌خواهان پیروز نشوند، در نهایت مرا استیضاح خواهند کرد
جنجال در آمریکا بر سر سخنان مذهبی هگست در پنتاگون
حمایت مالی داماد ترامپ از ارتش صهیونیستی فاش شد
یمن ادعای عربستان درباره حمله به نیروگاه مدینه را رد کرد
پوتین از «شجاعت و مقاومت» ایران در برابر حملات آمریکا تمجید کرد
پرواز امارات از دبی به لندن در فرانکفورت فرود اضطراری کرد