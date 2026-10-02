تکاوران پلیس در جنوب کرمان با اجرای عملیاتی ضربتی، محموله ۳۴ قبضه سلاح جنگی را پیش از رسیدن به عمق کشور متوقف کردند و ۲ متهم این پرونده را به دام انداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار موقوفهئی، فرمانده انتظامی استان کرمان، در تشریح جزئیات این عملیات گفت: مأموران یگان تکاوری ۱۱۵ زهکلوت مستقر در قرارگاه عملیاتی ابوذر، با اشراف اطلاعاتی از انتقال محمولهای از سلاحهای جنگی توسط قاچاقچیان مطلع شدند و شناسایی و توقیف خودرو را در دستور کار قرار دادند.
توقف محموله در ایستگاه پنگ
تکاوران پلیس با استقرار هدفمند در ایستگاه بازرسی پنگ، خودروی پژو ۴۰۵ حامل سلاح را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی متوقف کردند.
سردار موقوفهئی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۳۴ قبضه کلت کمری به همراه ۶۸ تیغه خشاب مربوطه کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به دستگیری ۲ متهم شامل یک مرد و یک زن در این عملیات و تحویل آنان به مراجع قضایی، خاطرنشان کرد: پلیس با اقتدار کامل در برابر مخلان امنیت ایستاده و اجازه نخواهد داد قاچاقچیان سلاح، امنیت مردم را به مخاطره بیندازند.
منبع: پلیس کرمان