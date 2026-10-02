وزیر خارجه عراق با ابراز نگرانی از تداوم جنگ ایران و آمریکا گفت بغداد در صورت درخواست دو طرف، آماده میانجیگری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، نسبت به ازسرگیری جنگ میان آمریکا و ایران به دلیل پیامد‌های آن برای اقتصاد و امنیت عراق ابراز نگرانی کرد و در گفت‌وگویی آمادگی بغداد را برای میانجیگری میان واشنگتن و تهران اعلام کرد. او همچنین پایان حضور نظامی آمریکا در عراق را «فصلی جدید» برای تقویت بیشتر روابط توصیف کرد.

حسین در این مصاحبه که در واشنگتن انجام شد، گفت: «من معتقدم هر جنگی باید پایان یابد و وقتی از پایان جنگ صحبت می‌کنیم، به معنای بازگشت به دیپلماسی است. در واقع، دیپلماسی باید مسیر درست برای حل این مشکل باشد.»

او تاکید کرد: «درگیری کنونی در خلیج فارس، یعنی جنگ میان آمریکا و ایران، باید پایان یابد و ما هیچ راهی جز کانال‌های دیپلماتیک نداریم.»

وزیر خارجه عراق در پاسخ به این پرسش که آیا از گسترش درگیری آمریکا و ایران در منطقه نگران است، گفت: «این درگیری همین حالا گسترده‌تر شده است. این فقط درگیری میان آمریکا و ایران نیست؛ عراق بسیار آسیب دیده و در واقع به قربانی این درگیری تبدیل شده است.»

او افزود: «از نظر اقتصادی، ما به دلیل بسته شدن تنگه هرمز برای مدتی، قربانی شدیم و نتوانستیم نفت خود را صادر کنیم. اکنون صادرات را انجام می‌دهیم، اما همچنان درباره تحولات اطراف تنگه هرمز نگران هستیم.»

او همچنین گفت: «ما چندین بار از سوی کشور‌های درگیر در این مناقشه هدف حمله قرار گرفته‌ایم؛ بنابراین امیدواریم این درگیری پایان یابد و صلح در آن منطقه برقرار شود.»

وزیر خارجه عراق با اشاره به اینکه در حال گفت‌و‌گو‌های مستمر با طرف‌های ایرانی و آمریکایی و دیگر کشورهاست، گفت عراق «همه این کشور‌ها را تشویق می‌کند به میز مذاکرات بازگردند و مشکل را از طریق مذاکره حل کنند.»

او افزود: «زمانی که در نیویورک و در جریان نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل بودیم، دوری از مذاکرات میان طرف ایرانی و آمریکایی برگزار شد و ما از این مذاکرات بسیار خوشحال بودیم. اما متاسفانه بار دیگر به توافق نرسیدند.»

وزیر خارجه عراق در پاسخ به این پرسش که آیا بغداد آماده میانجیگری مستقیم میان واشنگتن و تهران است، گفت برای میانجیگری میان دو طرف، «آن‌ها باید چنین درخواستی داشته باشند؛ در هر صورت، اگر با ما تماس گرفته شود، ما آماده‌ایم.»

حسین افزود: «من معتقدم عراق در موقعیت بسیار مناسبی برای ترتیب دادن دیدار میان دو طرف قرار دارد، اما در وهله نخست، هر دو طرف باید به ما مراجعه کنند.»

منبع: شفق نیوز