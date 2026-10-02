باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - انوشیروان محسنی بندپی، معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در برنامه «صف اول» شبکه خبر درباره نسبت گردشگری ایران در مقایسه با جهان گفت: گردشگری علاوه‌بر ابعادی که در حوزه ارزآوری و اشتغال دارد، از مفهوم امنیت، صلح و زندگی نیز برخوردار است. یعنی در شرایطی که در جنگ ظالمانه قرار داریم، با انواع و اقسام تهدید و تحریم رو‌به‌رو هستیم، به همت ظرفیت‌های موجود، گردشگری متوقف نشد.

محسنی بندپی ادامه داد: بدین ترتیب، با پایداری و تاب‌آوری فعالان حوزه صنعت گردشگری شرایط به گونه‌ای رقم خورد که برای همه سناریو‌های تشدید بحران و تداوم وضع موجود برنامه‌هایی را طراحی کردیم.

معاون میراث فرهنگی افزود: در دولت چهاردهم سه راهبرد را در اولویت قرار دادیم. یکی اینکه جایگاه واقعی گردشگری را بتوانیم در نظام حکمرانی کشور ارتقا دهیم. سازمان جهانی گردشگری بر اساس آمار سه ماهه آخر سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که ایران توانست در جذب گردشگران خارجی رشد خوبی داشته باشد. در فروردین سال ۱۴۰۴، ۴۸.۵ درصد نسبت به فروردین ۱۴۰۳ جذب گردشگر خارجی داشتیم. در اردیبهشت ۱۴۰۴، ۱۱۹ تورگردان را از ۲۶ کشور دعوت کردیم. این آمار نشان می‌داد که این راهبرد در راستای معرفی ظرفیت‌هایمان به دنیا در حال نتیجه دادن است.

وی بیان کرد: بعد از مواجهه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روند جذب گردشگر خارجی در خرداد، تیر، مرداد و شهریور به نسبت سال ۱۴۰۳ منفی شد. اما با کمک فعالان اقتصادی با برپایی سامانه گردشگری سلامت ظرفیت‌های موجود را فعال و در کشور‌هایی مانند افغانستان و پاکستان حدود ۴۰ دفتر خدمات مسافرتی برای جذب گردشگر فعال کردیم. در نهایت، مهر و آبان روند جذب گردشگر خارجی مثبت شد. در کل، این جذب گردشگر در دسته‌های زیارت، سلامت و اقلیم و طبیعت است.

محسنی بندپی در پاسخ به این سوال که در کدام دسته‌ها مزیت رقابتی بالا در منطقه داریم؟ گفت: اکنون در حوزه گردشگری زیارتی دست بالا را داریم. حوزه‌های گردشگری زیارتی و سلامت نشان داده‌اند که در زمانی که این کشورِ مظلوم مورد تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار داشت، گردشگری زیارت و سلامت تداوم داشته و در این شش ماهه سال ۱۴۰۵، دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گردشگر داشته‌ایم.