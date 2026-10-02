باشگاه خبرنگاران جوان-تیم فوتسال دلسوختگان اهل‌بیت (ع) قم در هفته هفتم لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز در سالن ۲ هزار نفری شهید حیدریان به مصاف مس سونگون ورزقان رفت و در پایان دیداری تماشایی با چهار گل سنگتراشان، نوروزی، صفری و ابطحی تیم قدرتمند مس را بدرقه کرد تا به سومین برد خود در این فصل دست یابد.

نماینده قم با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد و با دو پله صعود در جایگاه هفتم جدول قرار گرفت و مس سونگون ورزقان هم با همان ۱۲ امتیاز به رده ششم سقوط کرد.

حسین صبوری سرمربی تیم فوتسال دلسوختگان قم بعد از این برد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما بازی امروز را بهترین بازی فصل تیم خود دانست و ابراز امیدواری کرد؛ در صورت حمایت مسئولان از این تیم جوان، شاهد نتایج بهتر در ادامه فصل خواهیم بود.