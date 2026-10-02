روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از شناسایی و هدف قرار گرفتن یک تیم تروریستی در ارتفاعات غرب شهرستان راسک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس، این تیم تروریستی با اشراف اطلاعاتی شناسایی و در جریان یک عملیات غافلگیرانه مورد ضربه قرار گرفت که در نتیجه آن، ۲ نفر از اعضای این تیم کشته شدند و تعدادی دیگر نیز تحت تعقیب قرار گرفتند.

در این اطلاعیه آمده است که این تیم در اقدامات تروریستی متعددی نقش داشته و در یکی از اقدامات اخیر خود، عبدالرئوف اسحاقی، پاسدار بلوچ اهل سنت را کشته و همچنین به یک ایست و بازرسی در شهرستان راسک حمله کرده است.

روابط عمومی قرارگاه قدس همچنین مدعی شد این تیم برای انجام عملیات تروریستی علیه نیرو‌های بومی حافظ امنیت استان در روز‌های آینده برنامه‌ریزی کرده بود.

بر اساس این گزارش، یک دستگاه استارلینک، به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات، از مخفیگاه این تیم کشف و ضبط شده است.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در پایان این اطلاعیه تأکید کرده است که تأمین امنیت مردم سیستان و بلوچستان را خط قرمز خود می‌داند و تیم‌های تروریستی را تحت اشراف اطلاعاتی قرار دارد.

برچسب ها: تیم تروریستی ، قرارگاه قدس
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