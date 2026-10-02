وزارت خارجه روسیه با استقبال از پایان حضور نظامی آمریکا و ائتلاف در عراق، اعلام کرد به توانایی بغداد برای تامین امنیت خود اطمینان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو از خروج نیرو‌های آمریکایی و نیرو‌های ائتلاف بین‌المللی از عراق استقبال می‌کند و تاکید کرد به توانایی بغداد برای مقابله با هرگونه چالش داخلی یا خارجی و تقویت امنیت و ثبات این کشور پس از پایان حضور نظامی خارجی اطمینان دارد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای که در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر شد، گفت: «خروج نیرو‌ها از عراق که قطعا از آن استقبال می‌کنیم، نشان می‌دهد ارتش و نیرو‌های امنیتی عراق قادرند به‌طور مستقل مسئله تقویت توان دفاعی کشور و تضمین امنیت ملی را مدیریت کنند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما اطمینان داریم مردم عراق قادر خواهند بود با موفقیت با هرگونه چالش داخلی یا خارجی که بر سر راه آنها قرار می‌گیرد، مقابله کنند.»

زاخارووا همچنین تاکید کرد که حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ به دهه‌ها بی‌ثباتی در غرب آسیا منجر شده است و گفت: «حضور نیرو‌های خارجی در عراق عملا از سال ۲۰۰۳، یعنی از زمان حمله آمریکا که با توجیهی کاملا واهی انجام شد، ادامه داشته و این حمله به دهه‌ها بی‌ثباتی در سراسر منطقه منجر شده است.»

شایان ذکر است که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، روز چهارشنبه گذشته پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی که به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش به این کشور لشکر کشی کرده بودند را اعلام کرده بود.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: نظامیان آمریکایی ، نخست وزیر عراق
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