مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تولد موفقیت‌آمیز نوزادی کاملا سالم از والدینی با چالش کوتاهی قد پاتولوژیک (دوارفیسم) در مرکز آموزشی درمانی بعثت سنندج خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرشاد ارغوانی اظهار کرد: مدیریت این بارداری که به دلیل شرایط خاص آناتومیک والدین، از زمره بارداری‌های بسیار پرخطر محسوب می‌شد، با بهره‌گیری از دانش روز و تخصص فلوشیپ‌های طب مادر و جنین در بیمارستان بعثت سنندج به سرانجام رسید.

وی افزود: بارداری در افرادی با شرایط دوارفیسم (کوتاهی قد پاتولوژیک)، به دلیل محدودیت‌های فضای شکمی و فشار‌های فیزیکی بر اندام‌های حیاتی، شرایط بسیار حساسی را برای مادر و جنین ایجاد می‌کند.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: تیم تخصصی فلوشیپ طب مادر و جنین با برنامه‌ریزی دقیق، پایش‌های مستمر و مدیریت علمی این فرآیند، موفق شدند این مادر جوان را با سلامت کامل تا مرحله زایمان هدایت کنند.

دکتر زارع، فلوشیپ طب مادر و جنین و بارداری پرخطر، نیز در تشریح جزئیات این مورد پزشکی اظهار کرد: این زوج جوان هر ۲ مبتلا به دوارفیسم (کوتاهی قد پاتولوژیک) بودند؛ بیماری‌ای که در بسیاری از موارد با اختلالات ژنتیکی و اسکلتی همراه است و قد افراد مبتلا معمولاً کمتر از ۱۲۰ سانتی‌متر است.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص والدین و احتمال انتقال بیماری زمینه‌ای به جنین، بررسی‌های تخصصی لازم انجام شد که از جمله آنها انجام آزمایش آمنیوسنتز بود و نتایج این بررسی نشان داد جنین از نظر بیماری زمینه‌ای مرتبط با والدین، سالم است.

این متخصص طب مادر و جنین و بارداری پرخطر ادامه داد: در طول دوران بارداری نیز مادر تحت پایش‌های دقیق و سونوگرافی‌های تخصصی رشد جنین قرار گرفت و تمامی ارزیابی‌ها نشان‌دهنده روند مطلوب رشد و سلامت جنین بود.

دکتر زارع اضافه کرد: مدیریت چنین بارداری‌هایی نیازمند مراقبت چندجانبه، تشخیص دقیق و پیگیری مستمر است و همکاری خانواده با تیم درمان نقش مهمی در موفقیت این مسیر دارد.

وی گفت: این زوج جوان با وجود بیماری زمینه‌ای، پس از طی مراحل مراقبتی تخصصی، صاحب فرزندی سالم شدند؛ رویدادی که نشان می‌دهد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و خدمات تخصصی، بسیاری از نگرانی‌های مرتبط با بارداری‌های خاص قابل مدیریت است.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی کردستان

برچسب ها: کردستان ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، تولدنوزاد
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