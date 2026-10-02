باشگاه خبرنگاران جوان _ فرشاد ارغوانی اظهار کرد: مدیریت این بارداری که به دلیل شرایط خاص آناتومیک والدین، از زمره بارداریهای بسیار پرخطر محسوب میشد، با بهرهگیری از دانش روز و تخصص فلوشیپهای طب مادر و جنین در بیمارستان بعثت سنندج به سرانجام رسید.
وی افزود: بارداری در افرادی با شرایط دوارفیسم (کوتاهی قد پاتولوژیک)، به دلیل محدودیتهای فضای شکمی و فشارهای فیزیکی بر اندامهای حیاتی، شرایط بسیار حساسی را برای مادر و جنین ایجاد میکند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: تیم تخصصی فلوشیپ طب مادر و جنین با برنامهریزی دقیق، پایشهای مستمر و مدیریت علمی این فرآیند، موفق شدند این مادر جوان را با سلامت کامل تا مرحله زایمان هدایت کنند.
دکتر زارع، فلوشیپ طب مادر و جنین و بارداری پرخطر، نیز در تشریح جزئیات این مورد پزشکی اظهار کرد: این زوج جوان هر ۲ مبتلا به دوارفیسم (کوتاهی قد پاتولوژیک) بودند؛ بیماریای که در بسیاری از موارد با اختلالات ژنتیکی و اسکلتی همراه است و قد افراد مبتلا معمولاً کمتر از ۱۲۰ سانتیمتر است.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص والدین و احتمال انتقال بیماری زمینهای به جنین، بررسیهای تخصصی لازم انجام شد که از جمله آنها انجام آزمایش آمنیوسنتز بود و نتایج این بررسی نشان داد جنین از نظر بیماری زمینهای مرتبط با والدین، سالم است.
این متخصص طب مادر و جنین و بارداری پرخطر ادامه داد: در طول دوران بارداری نیز مادر تحت پایشهای دقیق و سونوگرافیهای تخصصی رشد جنین قرار گرفت و تمامی ارزیابیها نشاندهنده روند مطلوب رشد و سلامت جنین بود.
دکتر زارع اضافه کرد: مدیریت چنین بارداریهایی نیازمند مراقبت چندجانبه، تشخیص دقیق و پیگیری مستمر است و همکاری خانواده با تیم درمان نقش مهمی در موفقیت این مسیر دارد.
وی گفت: این زوج جوان با وجود بیماری زمینهای، پس از طی مراحل مراقبتی تخصصی، صاحب فرزندی سالم شدند؛ رویدادی که نشان میدهد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و خدمات تخصصی، بسیاری از نگرانیهای مرتبط با بارداریهای خاص قابل مدیریت است.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی کردستان