عراق اعلام کرد با دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا، پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به مقصد و از مبدأ فرودگاه نجف از سر گرفته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، به‌استثنای ماهان، با دریافت یک معافیت تحریمی می‌توانند ۴۰ پرواز روزانه از مبدأ و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف داشته باشند.

در بیانیه دولت عراق آمده است که این معافیت با هدف تسهیل رفت‌وآمد مسافرانی که به عراق سفر می‌کنند یا از این کشور خارج می‌شوند و همچنین حمایت از امور بشردوستانه و درمانی اعطا شده است.

دولت عراق همچنین از «پاسخ مثبت دولت آمریکا» و همکاری آن برای اعطای معافیت خبر داد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که آمریکا از چهارشنبه (اول مهر) فشار تحریمی جدیدی را علیه شرکت‌هایی که به خطوط هوایی ایران خدمات می‌دهند، اعمال می‌کند. او گفت فرودگاه‌هایی که به هواپیما‌های شرکت‌های ایرانی سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه دهند یا برای آنها بلیت بفروشند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه آمریکا مواجه شوند.

در پی انتشار این اظهارات، عراق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران به فرودگاه بغداد را متوقف کرد. در همان زمان، دولت عراق اعلام کرد که در حال بررسی انتقال پرواز‌های ایران از بغداد به نجف است. با این حال، روز ۲۵ سپتامبر (سوم مهر) پرواز‌های ایران به و از چهار فرودگاه بغداد، نجف، اربیل و سلیمانیه متوقف شد.

عراق پیش‌تر اعلام کرده بود که برای دریافت معافیت تحریمی، در حال رایزنی با واشنگتن است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: فرودگاه نجف ، عراق و ایران ، پرواز عراق
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