باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-علی اکبر خازن مدیرعامل انجمن خیریه پژواک با تشریح وضعیت موجود، نسبت به شیوع گسترده بیماری سرطان هشدار داد و گفت: از بدو تأسیس تاکنون، بیش از ۵۰ هزار و ۲۰ نفر تحت پوشش این انجمن قرار گرفتهاند که ۵۱ درصد آنها ساکن شهرستانها و ۴۹ درصد در تبریز هستند؛ در این میان، ۳۰ درصد از مراجعات مربوط به بانوان است.
وی با اشاره به روند صعودی جذب مددجو افزود: در حالی که سال گذشته بهطور میانگین ماهانه ۲۰ بیمار جدید پذیرش میشدند، این آمار اکنون به ۶۵ نفر در ماه رسیده است که نشاندهنده نیاز مبرم به حمایتهای جدیتر است.
دکتر خازن با تأکید بر اینکه هزینههای درمان بیماریهای صعبالعلاج بسیار سنگین و دوره درمان طولانی است، تصریح کرد: انجمن پژواک در کنار تأمین هزینههای جراحی، بستری و تجهیزات پزشکی مانند دستگاههای اکسیژنساز، یک مأموریت مهمتر برای خود تعریف کرده است: کاهش تعداد بیماران از طریق آموزش و غربالگری.
وی «آموزش» را بستر توسعه و افزایش سواد سلامت جامعه دانست و افزود: هنر ما در این است که با آموزش علائم سرطان، عوامل زمینهساز، روشهای پیشگیری و ضرورت درمان بهموقع، پیش از وقوع بیماری، در کنار مردم باشیم. مباحث آموزشی انجمن، کاملاً علمی، اما عامهفهم است و تمامی مدرسین ما را پزشکان متخصص تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۵۰ پزشک متخصص و فوق تخصص در امر آموزش و کمک به بیماران سرطانی بصورت رایگان با این موسسه همکاری میکنند خواستار تحت پوشش قرار گرفتن غربالگری در حوزه بیمه علی الخصوص بیمه تکمیلی را شد.
فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مقوله پیشگیری و آموزش در نظام سلامت، اظهار داشت: درمان همواره هزینههای گزافی به جامعه و دولت تحمیل میکند، اما با سرمایهگذاری بر روی پیشگیری و آموزش، میتوانیم ضمن کاهش هزینهها، ضریب سلامت عمومی را ارتقا دهیم.
شهسواری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از محدودیت اعتبارات جاری در حوزه شبکه بهداشت و درمان منطقه، از رایزنیهای فشرده خود با مقام عالی وزارت خبر داد و گفت: متأسفانه بودجههای تخصیصی دولتی برای بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان هشترود و چاراویماق پاسخگوی نیازها نبود؛ لذا با پیگیریهای مستمر، موفق شدیم نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مازاد بر بودجه دولتی به این شبکه تزریق کنیم.
وی ادامه داد: علاوه بر این مبلغ، در شرایط خاص و برای رفع نیازهای فوری و ضروری، ۲۰ میلیارد تومان دیگر نیز برای حوزه سلامت هشترود و چاراویماق تأمین و تزریق شد تا بخشی از کاستیهای موجود مرتفع گردد.
وی در پایان با اشاره به اولویتهای سلامتمحور خود، خاطرنشان کرد: سلامت مردم خط قرمز ماست و در همین راستا، قطعاً سهمیههای لازم برای طرحهای غربالگری سرطان را از وزارت بهداشت اخذ خواهم کرد تا گامی مؤثر در راستای کاهش بیماریهای صعبالعلاج در منطقه برداشته باشیم.
در این آیین از افرادی که در امر سلامت مردم کارهای خیر انجام داده بودند تجلیل شدند.