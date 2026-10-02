با حضور مسئولین شهرستانی از زهرا امنی ورزشکار بدمینتون باز بین المللی هشترودی که دو مدال طلای آسیای میانه در کشور تاجیکستان در شهر خجندیکی در بخش دوبل و یکی در بخش تیمی را کسب نموده بود تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت در حاشیه این مراسم با اشاره به توانمندی بالای بانوان ورزشکار هشترودی در عرصه‌های بین‌المللی اظهار کرد: درخشش خانم امنی در مسابقات قهرمانی آسیا بار دیگر نشان‌دهنده ظرفیت‌های عظیم ورزشی استان و شهرستان در سطح ملی و فراملی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور بای نشاط اجتماعی بیشتر شود افزود: ورزش تاثیر به سزایی در افزایش نشاط اجتماعی دارد و توسعه ورزش به ویژه در بین زنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

شهسواری خواستار احداث سالن ورزشی مجزا و مختص برای ورزش بانوان را شد و خاطرنشان کرد: ورزش مادران در کنار فرزندانشان در اقدام ارزشمندی است که باید در سطح جامعه ترویج یابد در همین راستا بدنبال آن هستیم تا مکانی مناسبی را جهت این امر فراهم کنیم.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم بر توانایی ورزش بانوان شهرستان اشاره نمود و از احداث پارک مختص بانوان خبر داد.

حسنی گفت: برای ورزش صبحگاهی بانوان پارک شهر به همت شهرداری آماده است و برای رفاه بانوان پارک بانوان در این شهر احداث خواهد شد

زهرا امنی، بدمینتون‌باز شایسته هشترودی و نماینده کشورجمهوری اسلامی ایران، در نخستین حضور خود در رقابت‌های قهرمانی آسیای میانه به میزبانی تاجیکستان، موفق به کسب دو عنوان قهرمانی شد.