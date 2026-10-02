باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مقصر اصلی جنگ و بحران انرژی در جهان + فیلم

مقصر اصلی بحران فعلی انرژی در جهان رژیم صهیونیستی است.

باشگاه خبرنگاران جوان محمدمهدی غلامی، کارشناس مسائل رژیم صهیونی در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق سیما گفت: بنیامین نتانیاهو مقصر اصلی جنگ و بحران انرژی جهان است.

 

مطالب مرتبط
مقصر اصلی جنگ و بحران انرژی در جهان + فیلم
young journalists club

دانش‌آموزان فرانسوی زیر فشار بازداشت و برخورد پلیس + فیلم

مقصر اصلی جنگ و بحران انرژی در جهان + فیلم
young journalists club

جنگ با ایران چه تأثیری بر اقتصاد آمریکا گذاشته است؟ + فیلم

مقصر اصلی جنگ و بحران انرژی در جهان + فیلم
young journalists club

از محمد تا ماکان؛ روایت کودکانی که قاتلان مشابهی دارند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم
۱۰۰۴

دلتنگی پدر برای دختر شهیدش + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم
۷۹۶

سقوط درخت غول‌پیکر در اندونزی ۴ مصدوم برجا گذاشت + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم
۷۳۸

عبدالباری عطوان: آمریکا از عراق و سراسر منطقه خارج خواهد شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم
۵۷۶

مراسم سالروز شهادت سردار عباس نیلفروشان در اصفهان برگزار شد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم
۳۴۴

کنگره بین المللی شعر شجره طیبه در میناب به کار خود پایان داد + فیلم

۱۰ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha