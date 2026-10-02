وزیر میراث فرهنگی و گردشگری: سیراف شناسنامه خلیج فارس است

وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی گفت: سیراف فراتر از جغرافیای بوشهر و ایران است که اکنون در آستانه جهانی قرار دارد و این مجموعه به عنوان شناسنامه خلیج‌فارس با ثبت‌جهانی به یکی از مقصدهای مهم گردشگران ایرانی و جهانی تبدیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری روز جمعه در دومین روز از سفر خود در حاشیه بازدید از بندر تاریخی سیراف در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه سیراف در تاریخ و تمدن ایران اظهار کرد: سیراف در تاریخ ایران و در امتداد تمدن و فرهنگ ایرانی، ریشه‌ای عمیق دارد و مردم این منطقه علاوه بر برخورداری از پیشینه‌ای غرورآفرین، در فرهنگ مقاومت نیز جایگاهی برجسته دارند.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت تاریخی سیراف تصریح کرد: سیراف فراتر از جغرافیای بوشهر و حتی فراتر از جغرافیای ایران است. سیراف در آستانه جهانی‌شدن قرار گرفته و این یک نقطه جهش برای توسعه استان است.

وی افزود: با ثبت‌جهانی، جهان سیراف را بیش از پیش خواهد شناخت و این بندر تاریخی می‌تواند به یکی از مقاصد انتخابی گردشگران ایرانی و خارجی تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به قرار گرفتن سیراف در فهرست موقت میراث‌جهانی یونسکو گفت: ایران مجموعه‌ای از پرونده‌ها را در فهرست موقت یونسکو دارد و سیراف نیز در این مسیر قرار گرفته است.

صالحی‌امیری با تاکید بر اهمیت این مسیر اظهار کرد: امیدواریم با رفع موانع موجود، زمینه حضور کارشناسان یونسکو در این منطقه فراهم شود و روند بررسی و پیگیری پرونده با جدیت ادامه پیدا کند.

وی گفت: با ثبت‌جهانی سیراف، اتفاق جدیدی در این منطقه شکل خواهد گرفت، جهانیان سیراف را خواهند شناخت و این شناخت می‌تواند به توسعه گردشگری، رونق اقتصاد محلی و تقویت جایگاه بوشهر در نقشه گردشگری ایران و منطقه کمک کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به پیوند تاریخی سیراف با دریا و خلیج‌فارس افزود: سیراف بخشی از تاریخ دریانوردی، تجارت و تعاملات تمدنی ایران در خلیج‌فارس است و ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهم‌ترین کانون‌های روایت تمدن دریایی ایران تبدیل شود.

وی با ادای احترام به شهدای استان بوشهر و مردم این دیار افزود: اگر امروز ملت ایران از امنیت برخوردار است، بخش مهمی از آن مرهون فداکاری و جانفشانی شهدایی است که جان و خون خود را برای این ملت فدا کردند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: سفر به بوشهر علاوه بر ادای احترام به مردم این دیار، با هدف بازدید میدانی از پروژه‌ها و برنامه‌های سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام شده است و در دومین روز سفر نیز از ظرفیت‌های شهرستان‌های جنوبی استان و به‌ویژه سیراف بازدید کردیم.

ارسلان زارع استاندار بوشهر نیز با تقدیر از حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای ثبت جهانی سیراف گفت: بدون تردید، میراث تاریخی هر جامعه، نشان هویت ملی آن جامعه و سندی برای افتخار مردم آن منطقه است.

وی اضافه کرد: بندر تاریخی سیراف یکی از کهن‌ترین نقاطی است که سابقه سکونتگاه و تمدنی بشر را در جنوب ایران به‌روشنی نشان می‌دهد.

استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه صیانت از این اثر تاریخی، یک وظیفه ملی محسوب می‌شود ابراز داشت: متأسفانه در گذشته از آثار تاریخی کشور به‌درستی حفاظت و صیانت نشده و سیراف نیز از این آسیب‌ها بی‌نصیب نبوده است؛ به همین دلیل امروز ثبت جهانی آن اهمیتی دوچندان دارد.

زارع یادآور شد: ثبت جهانی سیراف در یونسکو یک فرصت توسعه‌ای برای استان محسوب می‌شود و امیدوارم در این راستا به اهداف مورد نظر برسیم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این سفر از آرامگاه دره لیر یا گورستان صخره‌ای سیراف بازدید کرد، محوطه‌ای تاریخی که در دره لیر قرار دارد و به دلیل استفاده در دوره‌های تاریخی مختلف و برای جوامع و پیروان ادیان گوناگون، از سوی کارشناسان با عنوان «گورستان تمدن‌ها» شناخته می‌شود.

برچسب ها: خلیج فارس ، صنایع دستی
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