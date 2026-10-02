باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید شمس‌الدین موسوی مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه کشورهای اوراسیا و حوزه CIS، توسعه همکاری با این کشورها را مستلزم شناخت دقیق ظرفیت‌ها، نیازمندی‌ها و نقاط ضعف متقابل دانست و بر ضرورت ایجاد سازوکاری منسجم برای اتصال ظرفیت‌های ایران به نیازهای این بازار تأکید کرد.

وی اظهار کرد: کشورهای اوراسیا از ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی برخوردارند و دسترسی مناسب ایران به این کشورها از مسیر شمال، می‌تواند زمینه ایجاد فرصت‌های جدید برای همکاری‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم کند.

وی افزود: در اقتصاد جهانی، هیچ کشوری به‌تنهایی همه ظرفیت‌ها و امکانات مورد نیاز خود را در اختیار ندارد و همکاری میان کشورها می‌تواند از طریق هم‌افزایی، بخشی از نیازها و کاستی‌های متقابل را برطرف کند. بر همین اساس، نخستین گام برای توسعه همکاری با کشورهای اوراسیا، شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در این کشورهاست.

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران ادامه داد: در مرحله بعد باید نیازها، نقاط ضعف و حوزه‌هایی که کشورهای منطقه با کمبود ظرفیت مواجه هستند، به‌طور دقیق شناسایی شود. از سوی دیگر، شرکت‌ها و مجموعه‌های ایرانی نیز باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را به‌صورت مشخص احصا کنند تا امکان تطبیق این ظرفیت‌ها با نیازهای بازار هدف فراهم شود.

موسوی با تأکید بر اهمیت تدوین یک راهبرد مشخص برای حضور اقتصادی ایران در اوراسیا گفت: پس از شناسایی ظرفیت‌ها، نیازها و نقاط ضعف طرفین، باید مشخص شود که چه شرکت‌ها، مجموعه‌ها و بسته‌های کاری ایرانی می‌توانند بخشی از نیازهای کشورهای اوراسیا را تأمین کنند. در واقع، هر مجموعه‌ای که توانمندی مرتبط با اهداف تعریف‌شده داشته باشد، می‌تواند مأموریت مشخصی در این مسیر بر عهده بگیرد.

هاب تجاری؛ حلقه اتصال ظرفیت‌های ایران و اوراسیا

مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، ایجاد یک هاب تجاری و توسعه‌ای در منطقه را دارای اهمیت ویژه دانست و گفت: با توجه به فاصله جغرافیایی ایران از برخی کشورهای اوراسیا، طبیعی است که اطلاعات مجموعه‌های ایرانی از ظرفیت‌ها و نیازهای این بازار به اندازه فعالان و متخصصان مستقر در منطقه نباشد. از این رو، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های چنین هابی می‌تواند شناسایی و ارائه اطلاعات دقیق درباره ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، مالی، تجاری و حتی مسیرهای ترانزیتی منطقه باشد.

وی افزود: این اطلاعات باید به‌عنوان داده‌های پایه در اختیار مجموعه‌های ایرانی قرار گیرد تا شرکت‌هایی که قصد حضور و سرمایه‌گذاری در کشورهای اوراسیا را دارند، بتوانند تصمیم‌های دقیق‌تر و هدفمندتری اتخاذ کنند.

موسوی تأکید کرد: اگر ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های کشورهای اوراسیا به‌صورت دقیق شناسایی شود و در مقابل، توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی نیز مشخص باشد، هاب تجاری و توسعه‌ای می‌تواند نقش حلقه اتصال این دو ظرفیت را ایفا کند. در چنین شرایطی، نیازهای کشورهای اوراسیا با توانمندی‌های ایران تطبیق داده می‌شود و زمینه برای تعریف پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری همکاری‌های پایدار فراهم خواهد شد.