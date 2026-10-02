باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی _ پاییز امسال در سنندج با باران آغاز شد؛ آسمان از صبح امروز چهره‌ای ابری به ‏خود گرفت و قطره‌های باران، آرام و پیوسته بر شهر فرود آمدند تا نخستین ‏نشانه‌های فصل هزاررنگ را به مردم این دیار هدیه کنند‎. ‎

هوای خنک پاییزی در کنار صدای باران، حال‌وهوای متفاوتی به شهر بخشیده ‏است؛ خیابان‌های خیس، پنجره‌های باران‌خورده و برگ‌هایی که آرام‌آرام رنگ ‏عوض می‌کنند، تصویری از آمدن فصل پاییز را پیش چشم شهروندان قرار ‏داده‌اند‎. ‎

سخاوت آسمان در نخستین روز‌های پاییز، تنها زمین را سیراب نکرد، بلکه هوای ‏شهر را نیز تازه و پاکیزه کرد. باران، گردوغبار روز‌های گذشته را شست و ‏نسیمی خنک را در کوچه‌ها و خیابان‌های سنندج جاری ساخت‎.

‎پاییز در سنندج، با باران و بوی خاک نم‌خورده، رنگ و حال دیگری دارد؛ فصلی ‏که آرام‌آرام برگ‌های سبز را به طلایی و نارنجی تبدیل می‌کند و سیمای شهر را ‏به تابلویی از رنگ‌های گرم و دلنشین بدل می‌سازد‎. ‎

امروز سنندج در نخستین باران پاییزی، لحظه‌هایی از آرامش و طراوت را تجربه ‏کرد؛ گویی آسمان پس از ماه‌ها گرما، سخاوتمندانه دست به جیب ابرهایش برده و ‏سهم شهر را از باران و تازگی به زمین بخشیده است‎. ‎

معاون توسعه پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره‌کل هواشناسی کردستان گفت: براساس آخرین خروجی مدل‌های معتبر جهانی، بارش‌های پاییزی امسال در استان زودتر از سال گذشته آغاز می‌شود و میزان بارش نیز بیش از میانگین بلندمدت پیش‌بینی شده است.

خسرو سیف‌پناهی اظهار کرد: بیشترین افزایش بارش در اواخر مهر تا اواسط آذرماه پیش‌بینی می‌شود و نیمه غربی استان، به‌ویژه شهرستان‌های بانه، مریوان و سروآباد، بیشترین افزایش بارش را خواهند داشت.

وی افزود: سایر نقاط استان نیز در پاییز امسال افزایش بارش نسبت به میانگین بلندمدت خواهند داشت، اما میزان این افزایش در نیمه غربی کردستان بیشتر پیش‌بینی شده است.

لزوم پیگیری هشدار‌های هواشناسی

سیف‌پناهی با توصیه به شهروندان و دستگاه‌های اجرایی برای آمادگی در برابر شرایط جوی پیش‌رو گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده، لازم است طی دو تا سه ماه آینده هشدار‌ها و اطلاعیه‌های هواشناسی به‌صورت مستمر پیگیری و توصیه‌های درج‌شده در آنها جدی گرفته شود.

وی افزود: توجه به هشدار‌های هواشناسی می‌تواند در پیشگیری از بروز خسارت یا کاهش میزان خسارت‌های احتمالی ناشی از بارش‌ها و مخاطرات جوی مؤثر باشد.

معاون توسعه پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره‌کل هواشناسی کردستان همچنین از شهروندان خواست اخبار و پیش‌بینی‌های جوی را از منابع رسمی اداره‌کل هواشناسی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی معتبر دریافت کنند و به مطالب منتشرشده در منابع غیررسمی و فضای مجازی استناد نکنند.

نخستین باران پاییزی سنندج، در کنار طراوت بخشیدن به شهر، نوید روز‌هایی خنک‌تر و بارانی‌تر را می‌دهد؛ روز‌هایی که صدای باران، بوی خاک نم‌خورده و رقص برگ‌ها، روایتگر یکی از زیباترین فصل‌های سال در این شهر خواهد بود.