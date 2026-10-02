باشگاه خبرنگاران جوان - سرخپوشان پایتخت امروز جمعه دهم مهر ماه ۱۴۰۵ در دیداری تدارکاتی به مصاف گل‌گهر سیرجان رفتند و در پایان با دو گل به پیروزی رسیدند.

پرسپولیس در هر دو نیمه تیم برتر زمین بود و موقعیت‌های متعددی خلق کرد.

در نیمه نخست و در دقیقه ۳۹، شوت زمینی محکم محمد عمری را دروازه‌بان حریف دفع کرد که توپ برگشتی را محمدمهدی محبی به گل تبدیل کرد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۶۶، حمله ترکیبی سرخپوشان با پاس شهرآبادی به محمدحسین صادقی رسید که او بعد از جا گذاشتن یک مدافع با یک بغل پای محکم و دقیق گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

در دقیقه ۸۱، پرسپولیس پشت محوطه جریمه صاحب یک ضربه ایستگاهی شد. شوت زیبای یاسین سلمانی پس از برخورد به تیر افقی، روی خط دروازه فرود آمد ولی به گل تبدیل نشد.

محمدحسین کنعانی زادگان، علی علیپور، پویا پورعلی و دانیال ایری به دلیل مصدومیت و دنیل گرا به علت نبودن در شرایط بازی در این دیدار به میدان نرفتند.