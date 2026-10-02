رسانه‌ها گزارش دادند یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف پرتابه‌ای نامشخص قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی و قطعی برق شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مرکز عملیات دریایی انگلیس عصر جمعه اعلام کرد یک نفتکش هنگام خروج از تنگه هرمز هدف یک پرتابه با ماهیت نامشخص قرار گرفت که در پی آن آتش‌سوزی محدودی در کشتی رخ داد و برق آن قطع شد.

این نهاد اعلام کرد آتش‌سوزی مهار شده و تاکنون گزارشی از وقوع تلفات جانی یا خسارت زیست‌محیطی دریافت نشده است.

در روز‌های اخیر چندین کشتی در تنگه هرمز هدف اصابت یا حمله قرار گرفته‌اند. طبق گزارش‌های رسمی مرکز عملیات دریایی انگلیس، در فاصله ۲۸ سپتامبر تا ۱ اکتبر دست‌کم چهار مورد اصابت کشتی‌ها به پرتابه‌های ناشناس در این منطقه ثبت شده است؛ سه نفتکش نیز روز سه‌شنبه هدف قرار گرفتند.

همچنین در ۲۳ سپتامبر، یک کشتی باری پس از اصابت مقذوف دچار آتش‌سوزی شد و دو نفر از سرنشینان آن مجروح شدند.

منبع: رویترز

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتیرانی ، پرتابه ناشناس
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