بورس در ایستگاه آغاز هفته دوم مهر؛ آیا تقاضا در بازار تداوم دارد؟

بازار سرمایه فردا شنبه ۱۱ مهرماه، معاملات هفته دوم مهر را در حالی آغاز می‌کند که شاخص کل بورس در پایان هفته گذشته با رشد قابل توجه به محدوده ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد رسید و همزمان افزایش تقاضا و ورود نقدینگی به سهام و صندوق‌های سهامی، از مهم‌ترین اتفاقات بازار بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  -  بورس تهران هفته نخست مهرماه را در حالی به پایان رساند که معاملات در ابتدای هفته با فشار عرضه همراه شد، اما در ادامه با افزایش تقاضا، روند بازار تغییر کرد و شاخص کل در نهایت توانست سقف هفته‌های گذشته را پشت سر بگذارد. در آخرین روز معاملاتی نیز بخش قابل توجهی از نماد‌های بازار در محدوده مثبت معامله شدند.

شاخص کل بورس در پایان هفته با رشد ۱۷۱ هزار و ۵۷۷ واحدی به رقم ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۵۳۷ واحد رسید؛ از سوی دیگر، گزارش‌های ماهانه شهریورماه شرکت‌ها نیز در روز‌های اخیر در سامانه کدال منتشر شده و بررسی آنها نشان می‌دهد عملکرد شرکت‌ها در صنایع مختلف یکسان نبوده، اما در برخی گروه‌ها از جمله پتروشیمی، فلزی، دارویی و غذایی گزارش‌های قابل توجهی منتشر شده است.

یکی از موضوعاتی که می‌تواند در معاملات فردا مورد توجه فعالان بازار قرار گیرد، وضعیت جریان نقدینگی است. در هفته گذشته ورود پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در کنار رشد ارزش معاملات، به تقویت سمت تقاضا کمک کرد.

کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره معاملات هفته گذشته اظهار کرد: شاخص کل بورس توانست سقف یکی دو هفته گذشته خود را پشت سر بگذارد و با وجود عرضه‌هایی که در این هفته شکل گرفت، تقاضا در بازار توانست این عرضه‌ها را به خوبی پوشش دهد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهمی که در این هفته مورد توجه بازار قرار داشت، گزارش‌های شهریورماه شرکت‌ها بود. بازار پیش‌بینی می‌کرد که گزارش عملکرد شهریور شرکت‌ها مناسب باشد و در عمل نیز شاهد رشد خوبی در فروش و عملیات شرکت‌ها بودیم.

آسایش ادامه داد: این موضوع می‌تواند زمینه مناسبی برای گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها ایجاد کند؛ گزارش‌هایی که قرار است در ماه آینده در سامانه کدال منتشر شوند و می‌توانند تصویر روشن‌تری از وضعیت سودآوری شرکت‌ها در اختیار بازار قرار دهند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها گفت: اگر روند رشد نرخ فروش و عملیات شرکت‌ها ادامه داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که وضعیت سودآوری شرکت‌ها نیز در گزارش‌های ۶ ماهه مورد توجه بازار قرار گیرد.

وی بیان کرد: به همین دلیل، در هفته‌های آینده علاوه بر روند شاخص کل، باید عملکرد شرکت‌ها، میزان فروش، نرخ فروش محصولات و وضعیت سودآوری آنها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

بازار سرمایه فردا در شرایطی معاملات خود را آغاز می‌کند که شاخص کل پس از رشد هفته گذشته در محدوده ۷ میلیون و ۷۶۶ هزار واحد قرار گرفته است. همزمان، سطح ۸ میلیون واحد به‌عنوان یک محدوده روانی در کانون توجه معامله‌گران قرار دارد.

با این حال، رشد سریع شاخص در روز‌های اخیر می‌تواند همزمان با افزایش تقاضا، زمینه افزایش عرضه و شناسایی سود برخی معامله‌گران را نیز فراهم کند؛ بنابراین رفتار عرضه و تقاضا در دقایق ابتدایی معاملات فردا می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت بازار در آغاز هفته ارائه دهد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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