باشگاه خبرنگاران جوان - امروز جمعه هفت دیدار از هفته هفتم لیگ برتر فوتسال ایران برگزار شد که در پایان آن تیم فوتسال گهر زمین سیرجان موفق شد به سختی و با یک گل فولاد هرمزگان را از پیش رو بردارد و با ۱۹ امتیاز به صدر نشینی خود ادامه دهد.

در ادامه این دیدار‌ها تیم فوتسال مس سونگون با شکست سنگین چهار بر صفر مقابل تیم دلسوختگان اهل بیت قم متوقف شد.

همچنین پالایش نفت بندرعباس نیز با شکست مقابل حریف خود سه امتیاز این هفته را از دست داد.

نتایج هفته هفتم لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

فولاد هرمزگان ۰ - ۱ گهر زمین سیرجان

گیتی پسند ۳ - ۲ نگین تندیس قرچک

سن ایچ ساوه ۲ - ۲ شهرداری ساوه

دلسوختگان اهل بیت قم ۴ - ۰ مس سونگون

پالایش نفت شازند ۴ - ۱ پالایش نفت بندرعباس

دائم پناه مشهد ۱ - ۴ پالایش نفت اصفهان

فولاد زرند ایرانیان ۲ - ۱ شهید شیری قزوین