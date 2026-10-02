باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از منابع منطقهای و غربی گزارش داده است که عربستان در حال برنامهریزی برای انجام یک عملیات نظامی علیه جنبش انصارالله در یمن است و گزینههای مختلفی از جمله حمله محدود به مناطق اطراف تنگه بابالمندب یا عملیاتی گستردهتر در چند جبهه را بررسی میکند.
به گفته شش منبع مطلع، این عملیات ممکن است طی هفتههای آینده آغاز شود و نیروهای تحت حمایت و نظارت عربستان، عملیات زمینی را انجام خواهند داد و حملات هوایی عربستان نیز به دنبال آن انجام میشود.
گفته شده یکی از اهداف اصلی این عملیات، تصرف مناطقی است که انصارالله در ماه گذشته به کنترل خود درآورد.
بر این اساس، منابع منطقهای میگویند که عربستان در حال بررسی حملهای محدود در اطراف تنگه بابالمندب یا عملیاتی گستردهتر در استانهای البیضاء، مأرب، تعز و الجوف است.
به گفته این منابع، بسته به گستردگی عملیات، ممکن است بیش از ۱۰۰ هزار نیرو بسیج شوند. زمان دقیق آغاز حمله مشخص نیست و برآورد منابع از یک هفته آینده تا پس از انتخابات میاندورهای آمریکا در آبان متفاوت است.
افزون بر این، منابع میگویند در حالی که آمریکا در حال حاضر اطلاعاتی را برای حمایت از ریاض ارائه میدهد، انتظار نمیرود متحدان عربستان نقش مستقیمی در این عملیات ایفا کنند.
در همین حال، مایکل راتنی، سفیر سابق آمریکا در عربستان میگوید که انتظار دارد این حمله متمرکز و از نظر وسعت، از حملات ۲۰۱۵ محدودتر باشد.
حملات سال ۲۰۱۵ علیه یمن به تشدید جنگ و بحران انسانی در این کشور انجامید. این حملات جان هزاران غیرنظامی را گرفت و به تخریب خانهها، بازارها، مدارس و مراکز درمانی یمن منجر شد.
در همان سال، سازمان ملل اعلام کرد که حدود ۱.۳ میلیون نفر مجبور به ترک خانههای خود شده و حدود ۲۱ میلیون نفر، معادل ۸۰ درصد جمعیت یمن، برای ادامه زندگی به کمکهای بشردوستانه وابستهاند.
منبع: رویترز