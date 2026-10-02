فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به آمار شهدا و جانبازان نیروهای انتظامی در دوران دفاع مقدس گفت: از دوران دفاع مقدس اول تا سوم، استان قم ۱۲۸ شهید انتظامی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است .

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-سردار محمدرضا میر حیدری، فرمانده انتظامی استان قم، در برنامه «فانوس» سیمای استانی نور، با تشریح آمار شهدا و جانبازان نیروهای انتظامی استان در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: استان قم از آغاز دفاع مقدس تا سوم، ۱۲۸ شهید انتظامی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی در تشریح جزئیات این آمار تصریح کرد: از مجموع ۱۲۸ شهید، ۶۷ شهید مربوط به دفاع مقدس، ۵۰ شهید مربوط به ژاندارمری جمهوری اسلامی، ۲ شهید مربوط به شهربانی جمهوری اسلامی و ۱۵ شهید مربوط به کمیته انقلاب اسلامی هستند که در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

فرمانده انتظامی استان قم در ادامه با اشاره به آمار جانبازان و آزادگان خاطرنشان کرد: تعداد جانبازان نیروهای انتظامی در دفاع مقدس ۱۲۸ مورد ثبت شده است که از این تعداد، ۲۸ نفر جانباز بالای ۵۰ درصد هستند. همچنین ۱۶ آزاده در میان نیروهای انتظامی استان وجود دارد که ۱۵ نفر از آنان مربوط به ژاندارمری جمهوری اسلامی و یک نفر مربوط به کمیته انقلاب اسلامی بوده است.

سردار میر حیدری در پایان با اشاره به موقعیت قم در آن دوران گفت: در زمان دفاع مقدس، استان قم به عنوان استان مطرح نبود و تنها یک شهرستان به شمار می‌رفت؛ با این حال، آمار شهدا و جانبازان این خطه، قابل توجه و شایسته تقدیر است.