باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - براساس اعلام دفتر نخست‌وزیر عراق، توافقی برای اختصاص مجوز ۴۰ پرواز روزانه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه بین‌المللی نجف حاصل شده است. این خبر در شرایطی اعلام شده که طی هفته‌های اخیر محدودیت‌هایی در برقراری پرواز میان ایران و عراق ایجاد شده و پروازهای شرکت‌های ایرانی به نجف با محدودیت مواجه بوده است.

پیگیری‌های صورت‌گرفته از سازمان هواپیمایی کشوری نشان می‌دهد که موضوع صدور مجوز پروازهای روزانه از سوی عراق در حال رایزنی و پیگیری است و هنوز جزئیات آن به‌صورت نهایی و رسمی از سوی طرف ایرانی تأیید نشده است.

براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، از سازمان هواپیمایی کشوری رایزنی‌هایی با مقامات هوانوردی عراق در حال انجام است و قرار است در صورت نهایی شدن توافقات، جزئیات مربوط به تعداد پروازها و نحوه اجرای آن اعلام شود.

بر این اساس، اگرچه دفتر نخست‌وزیر عراق از توافق برای برقراری ۴۰ پرواز روزانه شرکت‌های ایرانی به نجف خبر داده، اما تا زمان اعلام رسمی سازمان هواپیمایی کشوری، نمی‌توان صدور قطعی مجوز و آغاز این تعداد پرواز را نهایی‌شده تلقی کرد.

در صورت تأیید نهایی این توافق، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی می‌توانند برنامه پروازی خود به مقصد نجف را افزایش دهند و بخشی از محدودیت‌های ایجادشده در مسیر پروازی ایران و عراق برطرف شود.