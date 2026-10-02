سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان ایران پس از کسب نخستین مدال طلای تاریخ تکواندوی بانوان ایران گفت: این طلا برای ما حکم دو مدال طلا را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهروز ساعی سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان ایران، پس از کسب نخستین مدال طلای تکواندوی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا، اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنیم که توانستیم این مدال طلای باارزش را کسب کنیم. این نخستین بار است که در رشته تکواندو و در بخش بانوان موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی می‌شویم.

 وی ادامه داد: از یک جهت دیگر، خوشحالی من بیشتر است؛ چرا که این طلا برای ما حکم دو مدال طلا را دارد و بسیار باارزش است. در فینال، حریف ازبکستانی خود را شکست دادیم و در جدول بازی‌ها و رقابت‌های تیمی نیز در واقع یک طلا را از ازبکستان گرفتیم.

 سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان درباره آسیب‌دیدگی ساینا کریمی نیز گفت: یکی دیگر از دختران ما، ساینا کریمی، نیز توانایی کسب مدال طلا را داشت، اما متأسفانه در دومین مبارزه خود مقابل نماینده ژاپن، از ناحیه زانو دچار آسیب‌دیدگی جدی شد و نتوانست ثانیه‌های پایانی راند دوم را ادامه دهد و از دور رقابت‌ها حذف شد.

ساعی در ادامه با اشاره به ادامه رقابت‌های تکواندو در بازی‌های آسیایی ناگویا، خاطرنشان کرد: امیدواریم ان‌شاءالله فردا با حضور دو نماینده دیگر در بخش بانوان و همچنین دو نماینده در بخش آقایان، بتوانیم مدال‌های طلای خود را تکرار کنیم. وی در پایان گفت: این مدال باارزش و بسیار زیبا را به مردم عزیزمان تقدیم می‌کنیم و امیدواریم مدال‌های طلای ورزش بانوان کشورمان تداوم داشته باشد.

برچسب ها: مهروز ساعی ، بازی‌های آسیایی ، تکواندو
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی ناگویا؛
ساغر مرادی: طلای بازی‌های آسیایی را به مردم ایران تقدیم می‌کنم
نام «ساغر مرادی» ماندگار شد؛ نخستین طلای بانوان تکواندو در تاریخ بازی‌های آسیایی
بازی های آسیایی ناگویا؛
یاسمن لیموچی در پومسه پنجم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
والیبال ایران به یک‌قدمی مدال طلا رسید
نخودی با شکست نایب قهرمان جهان، طلایی شد
طلای چهاردهم ضرب شد؛ تاج‌گذاری زارع در سرزمین آفتاب
نام «ساغر مرادی» ماندگار شد؛ نخستین طلای بانوان تکواندو در تاریخ بازی‌های آسیایی
میراسماعیلی: بابت نتایج جودو از مردم عذرخواهی می‌کنم  
زارع: مدال طلای بازی‌های آسیایی را به امام رضا(ع) تقدیم می‌کنم
دست امیرعباس چوپان به مدال برنز جودو نرسید  
پدل ایران از راهیابی به فینال بازماند
ناکامی تیم ریکرو ایران در کسب مدال برنز
لغو حکم جریمه ۲۵ هزار یورویی و محرومیت یک‌ساله ایران توسط فدراسیون جهانی شطرنج
آخرین اخبار
پنام‌تاش: واترپلو ژاپن یک سروگردن از آسیا بالاتر است/ می‌توانیم در رده‌بندی چین را ببریم
بربط: برای مدال طلا آمده بودم/ داوران حقم را ندادند
مهروز ساعی: نخستین طلای تکواندوی بانوان ایران در بازی‌های آسیایی حکم دو طلا را دارد
ساغر مرادی: طلای بازی‌های آسیایی را به مردم ایران تقدیم می‌کنم
تداوم صدرنشینی گهرزمین سیرجان/ مس سونگون باخت
برتری پرسپولیس مقابل گل‌گهر در دیداری تدارکاتی
محمدی: مسابقه علیپور دست‌کمی از المپیک نداشت + فیلم
زارع: مدال طلای بازی‌های آسیایی را به امام رضا(ع) تقدیم می‌کنم
آخرین گام تا پاراگوئه؛ اردوی نهایی ملی‌پوشان اسکیت سرعت از فردا آغاز می‌شود
انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بزرگسالان از روز شنبه در البرز پیگیری می‌شود
لغو حکم جریمه ۲۵ هزار یورویی و محرومیت یک‌ساله ایران توسط فدراسیون جهانی شطرنج
ناکامی تیم ریکرو ایران در کسب مدال برنز
میراسماعیلی: بابت نتایج جودو از مردم عذرخواهی می‌کنم  
دست امیرعباس چوپان به مدال برنز جودو نرسید  
دست مریم بربط به مدال برنز جودو نرسید
پدل ایران از راهیابی به فینال بازماند
تیم ملی واترپلو ایران از صعود به فینال بازماند
نام «ساغر مرادی» ماندگار شد؛ نخستین طلای بانوان تکواندو در تاریخ بازی‌های آسیایی
طلای چهاردهم ضرب شد؛ تاج‌گذاری زارع در سرزمین آفتاب
نخودی با شکست نایب قهرمان جهان، طلایی شد
والیبال ایران به یک‌قدمی مدال طلا رسید
۲ فینالیست کشتی آزاد در ۳ وزن اول/ فرار زارع از باخت در ناگویا
پرسپولیس برنامه‌ای برای شروع مذاکرات با تمدیدی‌ها ندارد
زوج خط دفاعی پرسپولیس برابر صنعت نفت مشخص شدند
آخرین بازی دوستانه پرسپولیس برابر گل گهر سیرجان
گل‌های خورده تیم ملی بیشتر اشتباه تاکنیکی است تا فردی/ کادر فنی نیاز به تقویت دارد