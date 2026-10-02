سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان ایران پس از کسب نخستین مدال طلای تاریخ تکواندوی بانوان ایران گفت: این طلا برای ما حکم دو مدال طلا را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهروز ساعی سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان ایران، پس از کسب نخستین مدال طلای تکواندوی بانوان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا، اظهار کرد: خدا را شکر میکنیم که توانستیم این مدال طلای باارزش را کسب کنیم. این نخستین بار است که در رشته تکواندو و در بخش بانوان موفق به کسب مدال طلای بازیهای آسیایی میشویم.
وی ادامه داد: از یک جهت دیگر، خوشحالی من بیشتر است؛ چرا که این طلا برای ما حکم دو مدال طلا را دارد و بسیار باارزش است. در فینال، حریف ازبکستانی خود را شکست دادیم و در جدول بازیها و رقابتهای تیمی نیز در واقع یک طلا را از ازبکستان گرفتیم.
سرمربی تیم ملی تکواندوی بانوان درباره آسیبدیدگی ساینا کریمی نیز گفت: یکی دیگر از دختران ما، ساینا کریمی، نیز توانایی کسب مدال طلا را داشت، اما متأسفانه در دومین مبارزه خود مقابل نماینده ژاپن، از ناحیه زانو دچار آسیبدیدگی جدی شد و نتوانست ثانیههای پایانی راند دوم را ادامه دهد و از دور رقابتها حذف شد.
ساعی در ادامه با اشاره به ادامه رقابتهای تکواندو در بازیهای آسیایی ناگویا، خاطرنشان کرد: امیدواریم انشاءالله فردا با حضور دو نماینده دیگر در بخش بانوان و همچنین دو نماینده در بخش آقایان، بتوانیم مدالهای طلای خود را تکرار کنیم. وی در پایان گفت: این مدال باارزش و بسیار زیبا را به مردم عزیزمان تقدیم میکنیم و امیدواریم مدالهای طلای ورزش بانوان کشورمان تداوم داشته باشد.